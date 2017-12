Colțul Troll-ului - Comunismul tehnocrat, criticat din întâmplare

19:18:26 / 10 Iunie 2016

Subventii comuniste si capitaliste

"despre efectele nocive ale subvențiilor comuniste nu spune nimeni niciun cuvânt". Au fost nocive in aceeasi masura in care sint cele ale UE. Iar in USA fara aceste interventii nu ar exista productia si piata agricola asa cum sunt ele azi. Mai cititi, mai documentati, mai lipsiti de prejudecati.