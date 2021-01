Comanda acum parbrize Dacia!

Imi amintesc de vremurile copilariei mele, in care cel care avea masina era considerat bogat, privit cu respect de unii si cu invidie de altii.

Pe atunci, Dacia era la putere si cand vedeam o alta marca de masina in trafic ma uitam lung. La fel de mirata analizam numerele masinilor straine si ma intrebam prin ce minune au ajuns la noi in tara.

Locuiam la strada principala a unui sat de munte si va marturisesc ca puteam sa jucam o partida de fotbal sau sotron intre doua masini.

Acum trebuie de multe ori sa astepti, pana treci strada.

Multa vreme, din patriotism, nu imi placea alta masina decat Dacia.

Discutau colegii mei despre masini sport, masini puternice, masinile bogatilor lumii, iar eu nu le intelegeam patosul, fiindca Dacia mi se parea cea mai frumoasa. Imi placeau masinile albe, albul acela al zapezii, dar si cele rosii sau albastru metalizat.

Apoi a aparut ARO, mai puternic, o masina mai scumpa care se adresa oamenilor mai instariti.

Cu aceasta masina se putea circula si pe drumurile impracticabile si se transportau greutati mai mari. Oamenii duceau mere la piata cu ARO sau branza si ce mai aveau in plus prin gospodarie.

Apreciez faptul ca multi oameni au masini si in acest mod mobilitatea asigurata si sunt multumita ca isi permit si masini bune si scumpe.

Totusi va marturisesc ca nu ma impac cu disparitia Daciei si sunt mahnita ca masinile copilariei mele sunt din ce in ce mai rare.

- Rezistente masini mai erau, imi spun cei care au avut Dacii. Partea buna era ca gaseam piese pentru ele, acum, cine are o Dacie veche si are nevoie de o piesa pentru ea, o scoate din circulatie!

Am mers cu Dacia anul trecut. Un prieten de familie avea una alba si ma ducea si pe mine unde aveam nevoie cu ea. Mi-a laudat-o ca nu consuma mult si mi-a aratat dealurile pe unde a urcat cu ea. Singurul inconvenient legat de masina puternica si economica, in ciuda varstei era acela ca ii sarise o piatra in parbiz, iar acesta se fisurase destul de mult.

La rugamintea amicului nostru am inceput sa caut parbrize Dacia si am nimerit cum nu se poate mai bine, pe site-ul firmei Parbrizaacasa.ro.

Iti ofer aceste informatii si tie, posesorul ultimelor masini fabricate in Romania, la Pitesti, sa te implor sa nu dai o masina buna la casat, din moment ce poti sa ii comanzi oricand un parbriz, fiindca se afla in stoc, indiferent de anul in care a fost fabricata masina!

Gandeste-te ca in timp si Dacia ar putea deveni o masina de epoca, avand o valoare mare si devenind exemplarul pe care il vor admira copii veniti de la mii de kilometri sa o vada!

Sa nu aruncam ceea ce ne-a ramas din trecut!

Posesorii de Dacii din Bucuresti si din imprejurimi sunt avantajati, fiindca specialistii de la firma prezentata mai sus se deplaseaza la domiciliu cu parbrizul comandat de pe site si in plus, ofera urmatoarele servicii:

-scoaterea cu grija a parbrizului fisurat.

-transportul gratuit la adresa indicata a parbrizului cumparat.

-asigurarea montajului la domiciliu clientului, utilizandu-se consumabile de calitate premium.

-instruirea clientului ca prin manevrele pe care le face sa nu compromita montajul profesionist.

Atat parbrizele de pe site, cat si manopera nu sunt scumpe, de aceea apeleaza cu incredere sa pui parbrizul Daciei tale si sa te bucuri mai departe de ea!

La firma prezentata mai sus gasesti si lunete, geamuri laterale si chedere auto.

Lista masinilor pentru care se gasesc aceste produse este lunga. Parbrizeacasa.ro te ajuta sa pui geamuri la autoturisme, indiferent de marca lor si de anul de fabricatie, la microbuze, la tractoare, dubite si camioane.

Oricat de mica ar fi fisura din parbriz, nu poti circula asa, fiindca:

-poti fi aspru penalizat in trafic. Masina trebuie sa arate impecabil si tu stii acest lucru.

-poti fi suspectat de accidente cu autori necunoscuti care pleaca de la locul faptei si stresul este enorm, cu toate ca stii ca esti nevinovat

-fisura respectiva afecteaza vizibilitatea, iar din cauza ei poti cauza accidente grave

-la o frana puternica, la un soc, parbrizul se poate sparge de tot si cei din masina sunt in pericol.

Nu este greu sa schimbam parbrizul fisurat al masinii, chiar daca l-am gasit asa si avem impresia ca nu este drept ce se intampla!

Este de ajuns sa intram pe site, sa cautam parbrizul de care avem nevoie la categoria de produse care se adreseaza marcii respective si sa plasam comanda, dupa ce am solicitat si servicii de montaj la domiciliu.

Echipa de specialisti de la firma Parbrizeacasa lucreaza 7 zile din 7 zile ca noi sa ne putem folosi masinile cat mai repede, sa ne asigure mobilitatea, sa ne facem cumparaturile si sa ne ducem la serviciu cu ele.

Montajul este garantat, dar si noi avem partea noastra de responsabilitate, fiindca in primele zile nu avem voie sa:

-ducem masina la spalatorie

-sa urcam masina pe cric

-sa parcam masina in pozitie inclinata, adica avand doua roti pe trotuar.

Amicul meu are parbriz nou si perfect la vechea lui Dacie alba si in portbagajul ei si-a carat merele si gutuile din livada.

Parbrizeacasa isi face datoria, iar prin serviciile pe care le ofera are grija de sanatatea si de securitatea noastra, fiindca fisurile reprezinta un pericol.

Imi plac masinile vechi si imi plac oamenii care furnizeaza piesele necesare pentru ele, sa le salveze de la disparitie.

Sper ca v-am fost de folos, informandu-va despre locul de unde puteti comanda parbrize pentru Dacia!