Comertul online infloreste cu rafturi metalice second hand

Pandemia nu poate sa distruga afacerea unui om inventiv niciodata. Nu iti trebuie multe exemple sa intelegi acest lucru. Romanul a stiut mereu sa creasca o gaina care sa il hraneasca, sa puna ceapa, cartofi, fasole si morcovi, sa vanda ceea ce ii prisoseste din gopodarie, dar sa nu se dea batut.

La nevoie, a schimbat produsele sale cu altele de care avea nevoie, dand diferenta de bani sau primind o diferenta de bani, daca valoarea produselor nu era aceeasi.

Pana la urma asta inseamna supravietuire si sa nu uitam ca omul a trait, foarte greu, este adevarat si cand nu a avut o locuinta si cand nu era protejat de stat!

De ce spun toate acestea? In ideea ca micii producatori/intreprinzatori sa nu dispere si sa isi vanda produsele online, amenajandu-si spatii de depozitare cu rafturi metalice second hand care nu sunt costisitoare si care sunt utile intr-o gospodarie oricand.

Ne putem inspira din ideile constructive ale altora. De exemplu, micii producatori si fermieri s-au asociat in grupuri pe retelele de socializare si fiecare posteaza acolo ce are de vanzare: ghivece de flori, decoratiuni de Craciun, pitici de gradina, fructe, dovleci dulci ca mierea pentru copt si placinta, prajituri de casa, oua proaspete, vin si tuica naturale, produse in gospodarie igienic, dale pavaj exterior, incaltaminte din piele.

Imi place sa intru, sa compar preturi si sa observ modul in care s-au organizat oamenii.

Afacere este infloritoare si multumeste mai multe categorii de oameni: pe cei care au ceva de vanzare si pe cei care au nevoie de anumite produse acum de sarbatori si sunt dispusi sa plateasca mai mult, daca se asigura si transportul la domiciliu.

De asemenea, se stabilesc anumite puncte de desfacere a produselor, iar cumparatorii sunt programati, sa nu se imbulzeasca.

Referitor la reorientarea in afaceri, urmaresc si declaratiile antreprenorilor de la televizor si colectionez idei, cu toate ca nu sunt om de afaceri. Iata ce declara zilele trecute o doamna care anii trecuti vindea dovleci de Halloween:

-Niciodata nu depun armele, fiindca sunt o luptatoare de elita. Anul acesta mi-au ramas multi dovleci nevanduti de la Halloween, dar am stiut sa intorc totul in favoarea mea. Am comandat rafturi metalice second-hand si mi-am pus la punct un spatiu de depozitare curat pe care il pot fotografia oricand. Acolo am asezat frumos dovlecii si am inceput sa fac si decoratiuni de Craciun din crengi de brad, dar si din hartie. Am invatat sa fac fotografii frumoase, care sa capteze atentia si am postat pe grupul nostru poze cu fiecare produs in parte asezat pe raft. Poate nu va vine sa credeti, dar am fost sunata imediat si mi s-a spus: „Va rog sa imi rezervati dovleacul galben de pe raftul al doilea, randul al treilea, fiindca din jumatate voi face o placinta, iar cealalta jumatate o bag la cuptor.” In prezent, preiau comenzile telefonic, lipesc biletelul cu numele clientului pe produsele dorite si ma prezint la locul de intalnire. In mod cert ca nu aveam succes sa fi fotografiat dovlecii pe jos, pusi unul peste celalat pe pamant sau pe beton.