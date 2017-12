Comisar șef de poliție Sobaru Ciprian, șef al Serviciului Rutier Constanța

14:10:26 / 22 Septembrie 2017

Nedumerit

Tot incerc de ani de zile sa inteleg un lucru,in serviciul rutier constantean oamenii sunt numiti in functie pe viata sau pana apare o functie mare de comanda pe care s-o ocupe? Chiar asa in politia constanteana nu exista politisti mai buni decat cei de la rutiera, Dancu,Dogaru si Sobaru? Pai cum sa functioneze politia bine cand este condusa de cei care toata viata au avut camasi albe,murdarindu-se foarte rar,dand doar din maini si din fluier! Ia fluierati dupa un talhar sau un hot sa vedem daca sta sau mai bine spus cati infractori au prins in cariera lor acesti trepadusi! Pacat,n-am nimic cu nimeni dar politia inseamna cu totul altceva,inseamna acea institutie insarcinata cu siguranta cetateanului,nu din punct de vedere rutier,o institutie care sa impuna respect intre cetateni nu intre soferi! Daca ne uitam bine in gradina serviciului rutier Constanta are cel mai mare haos! Soferi nervosi care se agreseaza verbal sau fizic,nu respecta regulile de circulatie,claxonatul insistent fara motiv,morti la greu in urma accidentelor,iar tu pui ca sefi pe cei care erau insarcinati inainte sa se ocupe de toate cele expuse mai sus!