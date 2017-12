Comisarii europeni au maşini cu grad ridicat de poluare

Decizia comisarului european al Mediului, Stavros Dimas, de a cumpăra un autoturism nipon nepoluant îi pune într-o situaţie delicată pe colegii săi din Executivul comunitar, criticaţi pentru că au maşini europene ce emit prea multe noxe. Deşi susţin că acordă prioritate protejării mediului, cei mai mulţi lideri europeni nu au oferit exemple în acest sens prin alegerea vehiculelor personale. Mai mult, Comisia Europeană a renunţat la planul de impunere a unor standarde stricte de control al emisiilor poluante.

Maşinile poluante Mercedes şi BMW sînt preferate de cei 27 de comisari europeni, deşi britanicul Peter Mandelson are un Jaguar la fel de poluant. Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a anunţat încă din aprilie 2006 că intenţionează să îşi vîndă actualul Mercedes pentru a cumpăra un autoturism mai puţin poluant, chiar dacă neeuropean. Acesta are de ales între două mărci nipone, o Toyota Lexus şi un Prius, vehicul hibrid, atît pe benzină, cît şi cu propulsie electrică. Prius emană 104 grame de dioxid de carbon pe kilometru, în timp ce Toyota Lexus, o maşină mai mare, 186 de grame la kilometru. Mercedesul pe care Stavros Dimas îl are acum emană 270 de grame de CO2 la kilometru.

Alegerea comisarului european pentru Mediu va fi o lovitură dată prestigiului autoturismelor europene, dar îl va pune într-o situaţie penibilă şi pe preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, proprietarul unui Volkswagen Tuareg care emite 265 de grame de CO2 la kilometru. Acesta susţine că nu a condus niciodată vehiculul, ales de soţia sa, dar nici nu doreşte să dea curs apelurilor din presă de a-l vinde pentru a servi drept exemplu.