Comitetul Naţional al Zonei Costiere susţine construcţia şoselei de coastă

Membrii Comitetului Naţional al Zonei Costiere (CNZC) s-au reunit ieri pentru a dezbate mai multe propuneri de acte normative în vederea pregătirii sezonului estival 2007. Printre punctele aflate pe ordinea de zi a întrunirii s-au aflat proiectul de hotărîre de guvern privind organizarea activităţii de salvamar şi de prim ajutor, hotărîrea de guvern privind clasificarea structurilor de primire turistică, proiectele de mediu privind reabilitarea zonei costiere, modificarea Ordinului 222/2006 privind închirierea sectoarelor de plajă, precum şi situaţia planurilor de urbanism zonal (PUZ). Membrii Comitetului au declarat că litoralul va avea întocmite, pînă la 15 martie, planuri de urbanism zonale, care vor reglementa amplasarea beach-barurilor şi construcţiilor provizorii destinate agrementului turistic. PUZ-urile se află deja în stadiul final de obţinere a avizelor de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi de la Oficiul de Cadastru, urmînd să fie supuse aprobării în şedinţele de luna viitoare a consiliilor locale. Viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, a declarat că, în sezonul viitor, autorizaţiile de construcţie vor fi eliberate de către primării.

Prefectul Culeţu şi secretarul de stat Ana Lucia Varga împăunează Guvernul cu merite care nu-i aparţin

Tot în cadrul Comitetului au fost prezentate proiectele de investiţii care vor fi demarate în acest an pe litoralul românesc şi a căror valoare se ridică la peste 400 de milioane de euro. Lucrările, care au primit votul tuturor membrilor Comitetului, vor demara după încheierea sezonului şi se vor întinde pe o perioadă de patru ani. Directorul DADL, Ionel Manafu, a anunţat că în acest an vor începe lucrări de consolidarea a falezelor, de stopare a eroziunii costiere şi de realizare a unor adaosuri de plajă în Constanţa, Costineşti şi Eforie. În plus, se va demara reabilitarea Lacului Siutghiol. Potrivit viceprimarului Constanţei, aceste proiecte vor fi realizate cu fonduri europene. ”În sfîrşit, Constanţa primeşte foarte mulţi bani. Am constatat statistic că, în ultimii doi ani, Constanţa a fost oaia neagră a României din punctul de vedere al alocării fondurilor. În aceste condiţii, mi se pare normal ca, măcar acum, Constanţa să fie unul dintre judeţele avantajate în accesarea fondurilor europene. Atenţie! Este vorba despre programul operaţional sectorial, adică despre bani care ajung la Ministerul Mediului de la UE, pentru consolidarea falezelor şi pentru stoparea eroziunii”, a declarat Nemirschi. În ciuda acestui fapt, prefectul Dănuţ Culeţu împreună cu directorul DADL, Ionel Manafu, şi cu secretarul de stat în Ministerului Mediului, Ana Lucia Varga, se bat cu pumnul în piept, alocînd Guvernului un merit care nu îi aparţine. ”Foarte multe din proiecte sînt realizate cu bani guvernamentali şi astfel simţim că Guvernul este alături de noi”, a spus, de exemplu, Culeţu. La rîndul său, Manafu a declarat că judeţul nostru a primit cei mai mulţi bani pe linie de mediu, lucru care este logic în condiţiile în care zona costieră, care trebuie refăcută, se află pe malul mării. ”Îmi imaginez că este mai uşor să stopăm eroziunea pe malul Dîmboviţei şi mult mai greu să o facem la Constanţa”, a replicat Nicolae Nemirschi.

Şoseaua de coastă s-ar putea realiza pe structura drumului tehnologic de reabilitare a zonei costiere

După ce a fost blocată de către ministrul Sulfina Barbu pe motiv că distruge ecosistemul de la malul mării, format din ciulini, şoseaua de coastă s-ar putea, în cele din urmă, realiza pe structura drumului tehnologic folosit pentru reabilitarea zonei costiere. „Ceea ce i-am sugerat ministrului Sulfina Barbu, încă de anul trecut, cînd ne chinuiam şi ne rugam să ne dea avizul de mediu pentru realizarea şoselei de coastă, s-ar putea pune în practică. Pe malul mării există un drum tehnologic pe care vor merge basculante şi utilaje folosite la consolidarea zonei costiere, iar majoritatea membrilor CNZC, inclusiv directorul DADL, au fost de acord ca acest drum să se transforme, în final, în şoseaua de costă pe care n-o dorim toţi constănţenii. Desigur, doamna Varga nu a ezitat să ne amintească faptul că acest lucru se va întîmpla doar dacă se vor respecta normele de mediu. Discutăm iar despre celebrul ecosistem al Sulfinei Barbu”, a declarat Nemirschi.

Serviciile de salvamar, finanţate integral de la bugetul central

Un alt subiect adus în discuţie în cadrul comitetului a fost hotărîrea de guvern privind serviciul de Salvamar şi prim ajutor. ”Trebuie să aduc aminte faptul că, anul trecut, Primăria Constanţa era dată drept exemplu negativ şi catalogată drept rău-voitoare în ceea ce priveşte activitatea de salvamar. Atunci legea ne impunea să ne ocupăm de această activitate fără însă să ne asigure şi sursa de finanţare. Pe urmă s-a demonstrat că am avut dreptate şi finanţarea a fost asigurată tot de la bugetul central. În acest an, în baza acestei hotărîri de guvern, care se află la nivel de propunere, banii vor fi alocaţi exclusiv de la bugetul de stat, aşa cum este şi normal, urmînd ca activitatea să fie coordonată de către consiile locale. În aceste condiţii, nu pot spune decît că ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat. Aş vrea să realizeze domnii guvernanţi şi, în special, celebra Autoritate Naţională pentru Turism (ANT), care este un pic avariată în momentul de faţă, pentru că nu prea se ştie cine o conduce şi cu ce se ocupă, şi care este răspunzătoare de acest program, că dacă nu se grăbeşte cu alocarea fondurilor şi cu toate procedurile, s-ar putea să ne prindă din nou luna iunie fără salvamari”, a spus viceprimarul Constanţei. Membrii comitetului au declarat că vor solicita ANT ca, în maximum două săptămîni, să pregătească normele metodologice referitoare la aceste servicii. În plus, se va face apel ca sumele necesare finanţării acestui serviciu să fie prinse, cît mai repede, în buget. Astfel se vor putea organiza licitaţiile în timp util, iar salvamarii vor putea fi prezenţi pe plaje încă din prima zi a sezonului de îmbăiere.