Comuna Corbu, pregătită pentru situaţiile de urgenţă

De cele mai multe ori, zăpezile şi ploile abundente iau prin surprindere autorităţile locale care nu au dotările necesare pentru a interveni în timp real. Nu o dată, localnicii au avut de suferit pentru că primăria nu are vehicule de intervenţie, sau, dacă le are, sunt stricate, ori nu sunt dotate corespunzător. De aceea, în unele localităţi se lucrează din timp la îmbunătăţirea serviciilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. În comuna Corbu, autorităţile locale au în plan amenajarea remizei PSI lângă sediul Primăriei. Este vorba despre o magazie care va adăposti maşinile şi utilajele de intervenţie. În plus, acolo va funcţiona şi un atelier mecanic pentru revizia şi repararea acestora. „Magazia va fi amplasată pe spaţiul unde erau nişte dependinţe vechi ce au fost demolate. Acolo vom face o hală pentru maşina de pompieri, buldoexcavatorul şi cele trei autoturisme din dotare. De asemenea vor exista şi un atelier mecanic, vestiare şi alte depozite pentru stocarea materialelor necesare”, a declarat primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu. Proiectul încă se află în stadiul de elaborare a documentaţiei, urmând ca, în aproximativ o lună, să înceapă şi lucrările propriu-zise la construcţia clădirii. Totodată, construcţia magaziei este finanţată din bani de la bugetul local.