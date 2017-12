Concerte şi petreceri de weekend

Vara „bate la uşă” cu parfum de party-uri şi concerte, care nu vor lipsi nici în acest weekend, de la malul mării.

Unul dintre cele mai importante concerte ale serii de sâmbătă este, fără îndoială, cel pe care membrii formaţiei Deepcentral îl vor susţine, târziu în noapte, în clubul Tribute Summer Residence din Mamaia. Componenţii grupului, Doru şi George, vor încinge atmosfera în jurul orei 2.00, când vor urca pe scenă alături de mai multe fete frumoase. Cei care doresc să asculte live hit-uri precum „Speed of Sound” sau „In Love” trebuie să scoată din buzunar pentru intrare suma de 30 de lei.

Un alt eveniment concertistic, însă pentru un alt gen de... public, are loc tot sâmbătă seară, în clubul Doors din Constanţa. Trupa „Butterflies in My Stomach” va susţine, începând cu ora 22.00, un super-concert în care va încerca să creeze o atmosferă identică cu cea din Vama Veche, unul dintre locurile preferate de membrii trupei pentru concerte. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei.

Formaţia Proconsul va fi protagonista unui concert mult-aşteptat la Mamaia. Bodo&Co. vor urca pe scena clubului Jezoo, sâmbătă seară, la miezul nopţii, pentru a-şi încânta fanii şi fanele, în cadrul unui party organizat de Cambio Events. Preţul biletelor la show-ul trupei Proconsul este de 20 de lei.

Clubul Summer Crush din Mamaia organizează, de asemenea, în seara de sâmbătă, o super-petrecere specială pentru doamne şi domnişoare, intitulată „Lady’s Night”.