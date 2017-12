Condamnarea duce la… Strasbourg

08:35:14 / 27 Ianuarie 2014

Compatimire.

Nu pot sa realizez cum un intelectual de ,,marca'' ,cu carte,titluri universitare,intrat in politica din frageda tinerete declara ,nenatural si obscen ca tocmai justitia, pastorita cindva de el, a infrant ,,dreptate lui''cu adevaruri care umbla cu capetele sparte.Mai mult .Domnului fost ministru de justitie nu i se recunoaste contributia la elaborarea unor importante legi ,Codul Civil si Codul Penal.Si cand te gandesti, ca in aceste coduri au avut loc si scapari ale unor prevederi care puteau sa-l salveze de condamnare.Ce pacat!Putea sa faca si el o,,ambiguitate''prin care un avocat destept il salva fara probleme.Totusi a realizat ceva;Condamnare cu suspendare.Sincer nu ma pricep in ce circumstante se acorda condamnarea cu suspendarea,dar ma gandeam ca aceasta suspendare sa fie jumatate sau ,ma rog,un sfert din condamnare ,restul la beci.Pai ce este asta nene, 3, ani cu suspendare ?Nu era mai bine sa desfasoare munca in folosul societatii pe care a pagubit-o ?Numai in asa fel se termina canalul Bucuresti-Dunare fara a mai astepta investitorii chinezi .Din pacate unii oameni publici care au prins candva un ciolan de autoritate si notorietate nu vor sa priveasca adevarul in fata,ei au dreptatea lor .Merg la CEDO.Asfel de morti politici la netimp, impiedica refluxul puterii politice si refuza sa se de in laturi dupa ce li s-a terminat ata de impachetat.