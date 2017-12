Conducerea PSD a decis declanşarea procedurilor de excludere din partid a patru parlamentari

BPN al PSD a decis ieri retragerea sprijinului politic şi declanşarea procedurii de excludere din partid a parlamentarilor Ion Solcanu, Răzvan Theodorescu, Dan Mihalache şi Alin Teodorescu, ca urmare a “declaraţiilor ostentative la adresa moţiunii de cenzură, prin declaraţiile publice făcute înainte de vot”, după cum a declarat liderul PSD Mircea Geoană. Deputatul Dan Mihalache a apreciat că decizia PSD \"este o glumă proastă\", mai ales că nu a făcut nicio declaraţie împotriva moţiunii, fiind chiar autorul textului din document referitor la politica externă. El a adăugat că problema PSD o reprezintă deciziile politice proaste luate în ultimul an de Geoană, în urma cărora partidul a ajuns într-o stare de \"dezagregare politică\". La rîndul său, senatorul Răzvan Theodorescu a susţinut că se aştepta la decizia conducerii PSD în privinţa sa şi că nu va contesta o eventuală decizie de excludere a sa din partid: \"Eu mi-am spus părerea şi am votat liber, aşa cum am făcut şi în urmă cu 50 de ani ca student şi acum 30 de ani ca cercetător. Nu am de gînd să fac vreo contestaţie, dar dacă organizaţia din care fac parte decide cum i se dictează, atunci voi fi un senator liber\". Senatorul PSD Ion Solcanu a apreciat că măsura nu este una \"judecată\" şi că partidul are probleme grave de management, actuala conducere dovedind inconsecvenţă. La rîndul lui, liderul PSD Iaşi, Gheorghe Nichita, a declarat că nu se grăbeşte să-l excludă din organizaţie pe senatorul Ion Solcanu.

Fostul preşedinte al social-democraţilor, Adrian Năstase, consideră că decizia de ieri a conducerii partidului este o decizie eronată. \"Întrebările esenţiale vizau strategiile viitoare ale partidului şi raţiunile pentru care PSD trebuia dat pe mîna lui Traian Băsescu. Ar fi important să aflăm de ce trebuia sprijinit un guvern controlat de Traian Băsescu\", a mai spus Năstase. El a adăugat că scopul principal al moţiunii trebuia să fie doar un \"dezangajament\" al PSD faţă de actuala putere. La rîndul său, liderul PSD Alba, Ioan Rus, consideră inoportună aplicarea unor sancţiuni de excludere din partid a celor care nu au votat pentru moţiunea de cenzură deoarece asemenea măsuri \"tensionează situaţia din partid\". Rus crede că nu trebuie primită cu dramatism căderea acestei moţiuni, deoarece are şi efecte pozitive asupra partidului, conturînd poziţia acestuia ca partid de opoziţie.