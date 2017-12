Conferinţa Internaţională ABA 2015 - lectori străini şi acreditare internaţională

A patra ediţie a conferinţei dedicate analizei aplicate a comportamentului (ABA) a primit certificarea Behavior Analyst Certification Board - singura instituţie de acreditare a practicienilor ABA. Conferinţa Internaţională ABA are loc între 3 şi 5 aprilie 2015 la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi va găzdui 8 lectori străini din Marea Britanie, Norvegia şi SUA, alături de 20 de lectori români - psihologi, psihiatri, logopezi şi medici specialişti. La nivel naţional, conferinţa este acreditată de Colegiul Psihologilor şi Colegiul Medicilor din România. Conferinţa Internaţională ABA este principalul eveniment dedicat cercetării şi teoriei în analiza aplicată a comportamentului din România. La ediţia din 2015 sunt aşteptaţi psihologi, psihiatri, medici pediatri, logopezi şi terapeuţi ABA, dar şi părinţi şi cadre didactice. Participanţi primesc: 12 credite pentru prezentarea unei lucrări sau a unui poster, respectiv 5 credite pentru prezenţa psihologilor, din partea Colegiului Psihologilor din România; 17 credite pentru participarea medicilor din partea Colegiului Medicilor din România; până la 10 credite pentru audierea lucrărilor pentru specialiştii ABA cu acreditare BCBA, respectiv BCaBA din partea Asociaţiei de Terapie Comportamentală Aplicată certificate ca furnizor de educaţie continuă (tip 2) de către Behavior Analyst Certification Board.

Cu ocazia acestei ediţii, organizatorii - Asociaţia Help Autism şi Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată - aduc în România specialişti atât din zona de practică ABA, cât şi din cercetarea medicală ori psihologică. Primele două zile sunt dedicate analizei aplicate a comportamentului şi beneficiază de girul BCBA, în cea de-a treia zi urmând ca temele prezentărilor să vizeze spectrul de tulburări în autism şi aplicabilitatea ABA în terapia de recuperare. „Evenimentul se doreşte a fi unul ştiinţific cu aplicare directă pentru psihologi, psihiatri, lopopezi, dar şi părinţi, medici şi cadre didactice. Vor fi prezentări bazate pe studii de caz, experienţă clinică vastă, rezultate ale unor cercetări în laborator şi instrumente prezentate prin filmări în terapie. Ne dorim ca acest eveniment să continue formarea anuală în terapia ABA prin abordarea în fiecare an a noilor descoperiri şi practici internaţionale”, menţionează Anca Dumitrescu, coordonatorul ştiinţific al evenimentului.

Conferinţa Internaţională ABA aduce în aprilie, la Bucureşti, următorii specialişti de renume mondial în analiza aplicată a comportamentului: doctor Neil Martin (Marea Britanie) - lucrează ca specialist ABA din 1990, este clinician, profesor, supervizor şi cercetător; William L. Heward (Statele Unite) - profesor Emeritus la College of Education and Human Ecology din cadrul The Ohio State University (USA). Dr. Heward a ţinut prezentări şi workshop-uri în 18 ţări; Miguel Caio (Statele Unite) - doctor în analiza aplicată a comportamentului şi profesor asociat în cadrul Departamentului de Psihologie la California State University; Christos K. Nikopoulos (Marea Britanie) - clinician, lector universitar, educator, consultant, cercetător şi autor în domeniul autismului şi alte dizabilităţi de dezvoltare; Jens Erik Skår (Norvegia) - specialist în psihologie clinică, a lucrat 30 de ani în sectorul public ca psiholog clinician.

PRIMUL LABORATOR DE CERCETARE A TULBURĂRILOR NEUROPSIHIATRICE În ziua dedicată autismului, Sergiu Paşca susţine o videoconferinţă live. Cercetător în psihiatrie şi ştiinţe comportamentale, românul care a deschis la Stanford University primul laborator de cercetare a tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului, dr. Sergiu Paşca a primit Brain and Behavior (NARSAD) pentru Young Investigator Award, premiul Sammy Kuo pentru Neuroştiinţe şi MQ Fellow Award for Transforming Mental Health. În cadrul Conferinţei Internaţionale ABA, el susţine o prezentare pe tema „Direcţii de cercetare în înţelegerea bazelor biologice ale autismului”. Tot duminică, 5 aprilie, un tânăr american diagnosticat cu autism alături de mama sa împărtăşesc audienţei experienţa lor de 20 de ani în lumea autismului. „Ashley şi Nicholas Dodge trăiesc în lumea autismului de peste 20 de ani. Nicholas a fost diagnosticat cu autism sever la 2 ani şi nu i s-a dat nicio şansă de recuperare. După ani de cercetare, Ashley şi Nick au devenit una dintre primele familii din Utah care au creat şi pus în practică un program ABA la domiciliu. După ani de străduinţă şi terapie ABA, Nicholas şi-a depăşit diagnosticul şi acum este student şi un artist talentat. În România, istoria diagnosticării şi terapiei ABA este foarte recentă, iar povestea familiei Dodge poate fi o grozavă sursă de inspiraţie pentru părinţii şi terapeuţii de la noi”, spune Daniela Bololoi - organizatorul evenimentului.

Alături de ei, alţi 15 specialişti ABA şi 3 medici din România vor completa programul intensiv de prezentări şi workshopuri din cele 3 zile ale conferinţei ce are loc la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti. Înscrierile pentru public sunt deschise, doritorii se pot înregistra accesând linkul http://conferinta-aba.ro/. Taxa de participare este de 350 lei pentru ziua 1 şi ziua 2, 150 lei pentru ziua 3, iar cei care doresc să participe la toate cele 3 zile vor achita o taxă de 400 lei.

Ajunsă la a patra ediţie, Conferinţa Internaţională ABA este principalul eveniment dedicat cercetării şi teoriei în Analiza Aplicată a Comportamentului din România. Pe parcursul celor 3 zile de conferinţă şi workshopuri, evenimentul strânge peste 500 de participanţi în fiecare an. Conferinţa Internaţională ABA ediţia 2015 este organizată cu sprijinul Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR), Asociaţiei Române de Psihiatria Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate, cu suport media.