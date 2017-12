Constanţa rămîne destinaţie favorită pentru CAMEX

Cea de-a opta ediţie a Expoziţiei Naţionale de Instalaţii şi Echipamente de Construcţii - CAMEX 2009 s-a dovedit a fi un succes pentru organizatori, care au dispus de un spaţiu nou de prezentare pentru firmele participante - Pavilionul Expoziţional Constanţa, dar şi pentru vizitatori, deoarece au avut ocazia să găsească echipamente din cele mai diverse într-o locaţie nouă, care se ridică la nivelul standardelor europene. Expoziţia a reunit 100 de firme din sectorul construcţiilor şi nu numai din întreaga ţară. Organizatorul evenimentului, compania AB Plus Events, consideră Pavilionul constănţean drept rivalul numărul 1 al centrului expoziţional Romexpo de la Bucureşti şi alternativa cea mai potrivită ca gazdă pentru evenimentele de genul tîrgurilor şi expoziţiilor, indiferent de profil. Reprezentantul AB Plus Events, Bogdan Romaniuc, a declarat că, sîmbătă şi duminică, s-a înregistrat un aflux mai mare de vizitatori la tîrgul expoziţional comparativ cu primele două zile. „A fost o ediţie reuşită, mai ales datorită Pavilionului Expoziţional, care oferă un spaţiu mai mare de prezentare. Firmele participante au fost mulţumite de noua locaţie şi spun că vor veni în continuare să-şi expună produsele la Constanţa”, a declarat reprezentantul AB Plus Events. CAMEX păstrează Constanţa în portofoliul său ca o locaţie predilectă, pentru că judeţul nostru este considerat un punct cheie datorită disponibilităţilor de construire care pot fi exploatate în această zonă.