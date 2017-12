Constanţa, reprezentată cu brio la Tîrgul de Turism al României

Peste 300 de firme de turism din 20 de state, 20.000 de superoferte turistice din toată lumea şi foarte multe surprize îi aşteaptă pe vizitatorii care trec pragul celei de-a XVII-a ediţii a Tîrgului de Turism al României (TTR), care se desfăşoară în aceste zile la Pavilionul Expoziţional Romexpo din Bucureşti. Manifestarea expoziţională s-a bucurat încă din prima zi de un număr însemnat de vizitatori dornici să îşi achiziţioneze, pe ultima sută de metri, un pachet turistic pentru Paşte sau să îşi rezerve, din timp, un sejur pentru vară. Judeţul Constanţa a fost bine reprezentat în cadrul manifestării expoziţionale de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Aqua Magic, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, ai cărei reprezentanţi promovează terminalul de pasageri deschis în 2005, care are o capacitate de 100.000 de pasageri/an şi care a primit, în 2006, 74 de nave şi mai multe agenţii de turism. Şeful Serviciului Turism din cadrul Direcţiei de Comerţ, Turism şi Servicii Publice a CJC, Gabriela Brăgaru, a declarat că scopul prezenţei CJC la TTR este promovarea litoralului românesc şi a celorlalte obiective turistice din judeţ prin intermediul mai multor materiale promoţionale. ”Am expus în standul nostru simbolurile tradiţionale, istorice şi culturale care înfăţişează principalele obiective turistice ale judeţului Constanţa”, a declarat Gabriela Brăgaru. Ea a adăugat că Direcţia de Turism a CJC are în desfăşurare mai multe proiecte printre care înfiinţarea unei reţele de centre de informare turistică pe litoral, care ar putea deveni funcţională pînă la începerea sezonului estival, precum şi promovarea turismului cultural prin punerea în valoare a principalelor lăcaşe de cult din judeţ: Peştera Sf. Andrei. Mănăstirea de la Techirghiol, Mănăstirea de la Costineşti, Mănăstirea Casian şi Mănăstirea Dervent. “Sînt lucruri pe care le facem pentru turiştii români şi străini, care sperăm să vină în număr cît mai mare pe litoral după aderarea României la UE. La proiectele noastre se adaugă faptul că, în premieră, în această vară, pe litoralul românesc şi în municipiul Constanţa vor circula autobuzele turistice achiziţionate de Primăria Constanţa, pe care le întîlnim peste tot în lume. În acest moment se lucrează la realizarea traseelor pe care vor circula aceste autobuze. Va exista un city-tur, care va include Constanţa - Mamaia şi mai multe circuite realizate pe întreg litoralul”, a mai spus şeful Serviciului Turism. Iniţiativa Primăriei Constanţa de a aduce pe litoral 10 autobuze supraetajate este salutată şi de către touroperatori, convinşi că acest lucru va duce la sporirea numărului turiştilor care vor alege ca destinaţie de vacanţă staţiunile de pe malul românesc al Mării Negre. “Autobuzele roşii deja celebre vor face o imagine bună Constanţei şi vor reuşi să aducă cît mai mulţi turişti aşa cum au făcut, în anii trecuţi, telegondola, palmierii şi Parcul Aqua Magic”, a declarat reprezentatul ICAR Tour Constanţa, Cristian Bărhălescu. Ca în fiecare an, la TTR a fost prezent şi parcul acvatic Aqua Magic, care va împlini în această vară cinci ani de la inaugurare. “În premieră pentru România, pe această categorie de divertisment, anul trecut am fost acreditaţi pentru management de calitate, iar ca noutate, în această vară, vom avea o zonă regîndită destinată copiilor”, a declarat reprezentantul Aqua Magic, Adriana Strutinsky. Ea adăugat că oferta de preţuri a parcului nu se va modifica în acest an în comparaţie cu anul trecut şi că se va păstra şi sistemul de lucru cu agenţiile de turism şi cu hotelurile folosit în 2006: “Ne păstrăm pe aceeaşi linie de calitate şi de preţuri rezonabile. Nu ştiu dacă numărul turiştilor care vor veni pe litoral va creşte dar, cu siguranţă, numărul celor care vor accesa serviciile oferite de noi se va majora, aşa cum s-a întîmplat în fiecare an, cînd am înregistrat creşteri de 20-30% ale numărului clienţilor”. La tîrg a fost prezentă şi Agenţia de Publicitate Telegraf Advertising, care a prezentat o ofertă special concepută pentru agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni, valabilă în perioada 1 aprilie-31 mai. TTR rămîne deschis pentru public pînă pe 1 aprilie, preţul unui billet de intrare fiind de 5 lei.