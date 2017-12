Constănţenii din Faleză Nord au scăpat de Neversea?

10:08:56 / 14 Iunie 2017

O veste buna

Bina ca am scapat de nebunia asta - era cel putin ciudat sa aduci un asemenea balamuc in mijlocul uni cartier locuit - nu mai spun de zgomotul infernal care ar fi fost, dar si de aglomeratia de masini pe strazi pe care si asa proprietarii pot sa-si parcheze greu autoturismele din cauza celor care au sau n-au treaba pe acolo...Sa-l tina pe la Vama Veche sau pe campurile de la Tariverde daca vor, nu in mijlocul orasului.