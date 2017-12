Constantin Borza nu a ştiut de reunirea lotului echipei Jiul Petroşani

Atacantul formaţiei Jiul Petroşani, Constantin Borza, singurul absent nemotivat de la reunirea lotului, a afirmat, joi, că nu a ştiut că echipa se reuneşte pe 10 ianuarie. “Pe mine nu m-a anunţat nimeni şi apoi au fost probleme cu trenurile şi am întîrziat. Mai bine spus nu am avut vapor să vin de la Constanţa”, a declarat Borza, care s-a prezentat, ieri, la vizita medicală. Fotbalistul a mai afirmat că ar fi nedrept să fie amendat pentru că a întîrziat o zi. “Vin totuşi de la Constanţa, de la o distanţă apreciabilă, aşa că nu cred că e cazul să fiu amendat”, a precizat Borza. De asemenea, Constantin Borza a mai spus că are cîteva oferte de la echipe din ţară printre care FC Farul Constanţa şi FC Braşov.