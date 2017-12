Constantinescu ar putea să se întoarcă la muncă

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a aflat, astăzi, din nou în fața magistraților constănțeni, pentru a contesta decizia de săptămâna trecută a Tribunalului Constanța, care i-a prelungit controlul judiciar, impus în cele două dosare pe care șeful CJC le are pe rolul instanțelor constănțene și care se referă la subfinanțarea Centrului Militar Zonal și alocarea de bani cluburilor sportive din județ. Și de acestă dată, Constantinescu a cerut anularea controlului judiciar ori, dacă nu, măcar să i se permită să-și exercite funcția de președinte al Consiliului, pentru care a fost votat, în 2012, de 150.000 de cetățeni. Avocații președintelui CJC au punctat în fața instanței că nu mai există niciun temei legal pentru menținerea măsurii, în condițiile în care Constantinescu s-a comportat exemplar și și-a respectat toate obligațiile în fața autorităților. „Până și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat, în mai multe cazuri asemănătoare celui în care se află președintele CJC, că menținerea controlului judiciar mai mult de un an nu își are rostul”, a declarat avocatul Marius Mocanu. El a mai explicat că nu există justificare nici din punctul de vedere al suspiciunilor procurorilor privind riscul deteriorării probelor și al influențării martorilor, din moment ce, în ambele dosare, au fost administrate toate probele și au fost audiați toți martorii. La rândul său, Constantinescu a afirmat că, prin faptul că nu i se dă voie să își exercite funcția, sute de mii de constănțeni sunt privați de dreptul de a beneficia de infrastructură modernă și investiții importante în județ, din moment ce structurile care acordă fonduri europene nu acceptă substituiri, prin urmare nu se pot aproba proiectele județului fără semnătura lui Constantinescu. Instanța Curții de Apel Constanța a rămas în pronunțare privind contestațiile formulate de șeful CJC.

Citește și: http://www.telegrafonline.ro/1441832400/articol/search/308124/probecheie_in_dosarul_8222cmz8221_respinse_pentru_ca_a537a_a_vrut_judecatorul.html