Contribuţia asigurărilor de sănătate se majorează

Ministerul Sănătăţii (MS) are în plan majorarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la 6 - 6,5% în 2009, de la 5,2 - 5,5 % cît este în prezent, măsură care va aduce la bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) un plus de 2,7 miliarde lei. Banii vor fi utilizaţi pentru a acoperi mai bine unele programe de sănătate, pentru medicamentele compensate şi pentru coparticipare la un eventual împrumut cu Banca Mondială pentru construcţia unor spitale. “Majorarea contribuţiilor la asigurările de sănătate este o dorinţă a CNAS. Opţiunea noastră este să revenim la un procent de 6-6,5% din partea ambilor participanţi - angajat şi angajator. Asta ne-ar permite nouă să adunăm la bugetul Casei în jur de 2,7 miliarde lei în plus”, a declarat secretarul de stat în MS, Aurel Nechita. El a precizat că această sumă ar putea fi încasată dacă această majorare se va aplica în cel mai scurt timp. Nechita a subliniat că este nevoie de o astfel de măsură în condiţiile în care există tot mai multe persoane în şomaj. “E o soluţie cu impact social, dar trebuie să ne hotărîm ce vrem în România - vrem sănătate sau vrem impozite mai mici”, a mai spus Nechita, referindu-se la majorarea contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate. Aceasta a mai spus că bugetul CNAS acoperă cheltuielile doar pentru primele trei trimestre şi a adăugat că în fiecare an s-a întîmplat acest lucru. “Încercăm cu Banca Mondială să obţinem fonduri pentru a începe construcţia unor spitale regionale. Aceste spitale regionale vor fi construite dacă ajungem la un acord cu Banca Mondială”, a mai spus Nechita. El a adăugat că este vorba de opt regiuni de dezvoltare, unde ar putea fi construite 12-14 spitale, cu dotări complete.