Corturile Crucii Roşii vor fi prezente şi în acest an pe litoral

Filiala constănţeană a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, este una dintre cele mai active organizaţii locale. Crucea Roşie derulează nu numai campanii de informare şi educare a populaţiei, ci şi programe sociale, prin care semenii noştri sînt ajutaţi din punct de vedere financiar. Pentru o analiză succintă a activităţii Crucii Roşii Constanţa, am stat de vorbă cu preşedintele filialei şi rectorul Universităţii “Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

Reporter: Cum se împacă funcţia de rector al Universităţii “Andrei Şaguna” cu cea de preşedinte al Crucii Roşii?

Aurel Papari: Implicarea mea şi a Universităţii “Andrei Şaguna” în activitatea Crucii Roşii nu este întîmplătoare. Facultatea de Asistenţă Socială din cadrul universităţii asigură un suport teoretic pentru programele derulate de Crucea Roşie. Cineva trebuie să analizeze şi să structureze problemele principale ale societăţii şi să întocmească partea teoretică a proiectului, iar altcineva să le finanţeze. Pentru mine este o obligaţie morală şi o onoare să-mi folosesc cunoştinţele medicale în sfera acţiunilor umanitare. De asemenea, am şansa de a-i implica pe studenţii şi dascălii Facultăţii de Asistenţă Socială în aceste acţiuni de binefacere.

Rep.: Populaţia afectată de inundaţiile din acest an a primit ajutoare de la administraţiile judeţene şi locale, dar şi de la Crucea Roşie. Cum aţi reuşit să vă mobilizaţi atît de repede?

A.P: Cred că nimeni nu poate sta indiferent în astfel de situaţii. Ne-am mobilizat imediat cu ceea ce am avut sau am primit de la Bucureşti, şi împreună cu voluntarii constănţeni ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie am dus pachete cu ajutoare familiilor afectate de inundaţii. Astfel, sinistraţii din localităţile riverane şi cei de la Ivrinezu, Fîntîna Mare şi Movila Verde au primit pachete de 28 kg cu alimente, haine, încălţăminte, îmbrăcăminte, corturi, pături, perne şi lenjerii de pat. Pachetele au fost distribuite mai întîi celor care au rămas fără casă şi apoi familiile cărora apa doar le-a intrat în casă şi le-a stricat mobila şi obiectele de uz casnic. De asemenea, s-au dus şi pachete cu produse speciale pentru bebeluşi.

Rep.: De curînd, voluntarii Crucii Roşii au participat la un exerciţiu militar naval internaţional. Este primul exerciţiu de acest gen?

AP: Voluntarii noştri au mai participat şi la alte exerciţii şi simulări însă, niciunul de o asemenea amploare. “Cooperative Mako 06” a fost o provocare pentru ei. Zilnic au participat la diferite simulări, terestre şi navale, iar activitatea lor a fost apreciată de organizatori, care la final le-au acordat diplome de merit. La sfîrşitul acestei luni, aceştia au fost solicitaţi să participe şi la mitingul aviatic, organizat în zilele de 29 şi 30 iulie pe Aeroportul de la Mihail Kogolniceanu.

Rep.: Ce alte programe a mai derulat Crucea Roşie anul acesta?

AP: Activităţile derulate de Crucea Roşie sînt diversificate. Exceptînd domeniile discutate, vă pot spune că am derulat diverse acţiuni pentru tineret în parteneriat cu cei de la Antidrog, cu Direcţia pentru Sport, cu Arhiepiscopia Tomisului şi împreună cu partenerii noştri din Coaliţia Marea Neagră. De asemenea, avem şi acţiuni pe cont propriu care se concretizează în campanii educative privind infecţia HIV/SIDA. Să nu uităm şi de acţiunea de prim ajutor pe plaje, pe care o derulăm în fiecare sezon estival.

Rep.: Ce ne puteţi spune despre activitatea de prim ajutor de pe plaje?

AP: Am convingerea că şi anul acesta, ca şi în anii anteriori, voluntarii noştri vor acorda primul ajutor turiştilor care îşi vor petrece concediul la mare. În acest moment, facem demersuri pentru amplasarea mai multor corturi de prim ajutor pe plajele din staţiuni. Ne-am propus să montăm minim patru corturi pe plaja din Mamaia. Fiecare va fi deservit de cîte şase voluntari: trei dintre ei vor sta la cort, iar ceilalţi vor patrula pe plajă.