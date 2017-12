Credeați că am scăpat de ploi? Ce surprize ne rezervă vremea

Vremea va continua să rămână oscilantă din punct de vedere termic, dar și al precipitațiilor, meteorologii estimând, pentru următoarele două săptămâni intervale de ploi însemnate cantitativ la nivelul întregii țări, se arată în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 30 mai - 12 iunie. În Dobrogea, până pe 3 iunie, temperatura aerului va fi în scădere de la medii ale maximelor de 26 - 27 de grade Celsius (mai ridicate decât cele normale) până la medii de 21 de grade C (ușor sub cele obișnuite în această perioadă). Ulterior, valorile termice diurne vor oscila în jurul a 23 de grade C până la sfârșitul intervalului de prognoză, când vremea se încălzește ușor. Temperaturile minime nu vor suferi modificări semnificative de la o zi la alta și se vor încadra, în medie, între 14 și 17 grade C. Ploi de scurtă durată, însoțite și de descărcări electrice, vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de prognoză, dar în zilele de 2 și 3 iunie ele se vor semnala pe spații extinse și, izolat, se vor cumula cantități de apă mai însemnate.