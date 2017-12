Credite RBL pentru achiziţia locuinţelor tip ANL

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) acordă persoanelor care au contracte de închiriere cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) soluţii de finanţare pentru achiziţionarea locuinţelor. Creditele pot fi obţinute de actualii sau potenţialii chiriaşi ANL care au dreptul să cumpere locuinţele după o perioadă de închiriere de minimum cinci ani, potrivit noilor reglementări legale. \"Se estimează că peste 70% dintre actualii chiriaşi vor opta pentru achiziţionarea apartamentului în care locuiesc în prezent cu chirie\", a declarat vicepreşedintele RBL, Luminiţa Manolache. Oferta RBL este în prezent structurată pe două tipuri de credite - creditul locativ şi creditul intermediar. Pentru a putea beneficia de un credit locativ, clientul trebuie, în prima etapă, să economisească o anumită sumă de bani timp de minimum 18 luni, pentru ca, în a doua etapă, să obţină un credit în lei cu o dobîndă fixă de 6% pe an. Pentru creditul intermediar, rata dobînzii este de la 7,5% pe an, fixă. După ce clientul economiseşte cel puţin 18 luni şi îndeplineşte condiţiile impuse de bancă, împrumutul se transformă în credit locativ cu o dobîndă de 6% pe an, fixă pe toată perioada de rambursare. Pe toată perioada de economisire, în ambele cazuri, clienţii primesc la soldul economisit o primă de stat de 15% pe an, dar nu mai mult de 150 de euro, şi o dobîndă de 3% oferită de bancă. RBL a relaxat condiţiile de acordare a creditelor. Astfel, în calculul bonităţii clientului, banca acceptă pînă la trei codebitori, aceştia putînd fi membri ai familiei solicitantului de credit, respectiv soţul/soţia acestuia, rudele şi afinii solicitantului. Totodată, instituţia a decis ca, la veniturile acceptate, să se ia în considerare în proporţie de 75% şi cîştigurile din dividende obţinute de la firmele care desfăşoară activitate de minim doi ani consecutiv şi care, în ultimul an, au realizat profit repartizat în dividende. În calcularea bonităţii clientului, RBL acceptă şi veniturile românilor obţinute în străinătate, dar şi sumele obţinute din activităţi independente cum ar fi: taximetrie, medicină, avocatură, notariat public, arhitectură, contabilitate etc. sau din chirii, pensii, drepturi de proprietate intelectuală. Finanţările acordate de bancă pot fi folosite atît pentru renovare, modernizare, extindere, construcţie sau cumpărare de locuinţe, cît şi pentru refinanţarea altor credite ipotecare/imobiliare, contractate de la alte bănci.