Creşterea economică din trimestrul III a apreciat leul cu 0,78% faţă de euro

Leul a cîştigat, ieri, aproape trei bani (0,78%) pînă la 3,4973 lei/euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), pe fondul datelor pozitive despre creşterea produsului intern brut în al treilea trimestru şi a tendinţei similare de apreciere a celorlalte monede din regiune, spun dealerii. Moneda europeană era cotată la 3,5250 lei/euro în deschiderea şedinţei valutare, după care leul s-a apreciat treptat pînă la 3,4915-3,4975 lei/euro. \"Este posibil ca datele pozitive pe PIB să fi avut un efect pozitiv asupra leului, dar volumele tranzacţionate nu au fost foarte mari, doar medii. Investitorii par să aibă un sentiment mai bun faţă de majoritatea monedelor din regiune, pentru că şi zlotul, forintul şi lira turcească au avut o uşoară tendinţă de apreciere faţă de euro\", a spus un dealer bancar. Produsul intern brut (PIB) al României a crescut în trimestrul al treilea cu 5,7% faţă de acelaşi interval al anului trecut, iar creşterea economică din primele nouă luni a fost de 5,8%, potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,4973 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu aproape trei bani (0,78%) faţă de euro, de la 3,5248 lei/euro, cît era joi. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat în primele ore între 1,4723 şi 1,4784 dolari/euro, iar la ora 14:00 moneda americană era cotată la 1,4757 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (1%) faţă de dolar, de la 2,3921 lei/dolar, cît era joi, la 2,3681 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,16% pe an faţă de 7,25% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,82% pe an, de la 7,89% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin în apropierea nivelului dobînzii de politică monetară, de 7,50% pe an, de la începerea noii perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.