Cristian Săpunaru s-a retras din Naţionala de fotbal României

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, marţi, că fundaşul Cristian Săpunaru, în vârstă de 35 de ani, s-a retras din echipa naţională a României.

Săpunaru a evoluat în 36 de meciuri pentru prima reprezentativă a României. Fundaşul a purtat de 11 ori banderola de căpitan a echipei naţionale de-a lungul a unsprezece ani.

”Bună ziua. Încep prin a spune MULŢUMESC! A fost cea mai mare mândrie a mea să îmi pot reprezenta ţara şi, în ultima perioadă, să port pe braţ banderola de căpitan al Echipei Naţionale, purtată de mari fotbalişti ai României şi de oameni care acum sunt un model de urmat în viaţă! Mulţumesc tuturor celor care s-au aflat la conducerea Naţionalei şi la conducerea Federaţiei Române de Fotbal! Celor care au avut încredere în mine, celor care m-au criticat, pentru că m-au făcut mai ambiţios şi mai bun. Tuturor celor care au fost alături de Echipa Naţională şi nu au încetat să ne încurajeze, indiferent de echipele pe care le susţineau. Tuturor colegilor cu care am împărţit vestiarul şi cu care am reuşit să participăm la două Campionate Europene. Am avut o carieră la care mulţi visează şi sunt mândru de ce am realizat. Dar a venit timpul să mă retrag de la Echipa Naţională a României şi să las locul celor tineri şi dornici de performanţă! Vă mulţumesc şi sper din tot sufletul ca Echipa Naţională să se califice la Campionatul European din 2020! Hai România”, a fost scrisoarea de retragere de la echipa naţională a României a lui Cristian Săpunaru.

Cristian Săpunaru evoluează, în acest sezon, pentru formaţia din Super Lig, Denizlispor.