Criza News Corp. se extinde în SUA

Senatorul american Jay Rockefeller a cerut deschiderea unei anchete pentru a stabili dacă grupul de presă al lui Rupert Murdoch, acuzat în Marea Britanie pentru interceptări ilegale, a recurs la practici similare şi în SUA. ”Sunt îngrijorat de ideea că scandalul ascultărilor practicate de News Corp. la Londra ar fi putut viza victimele atentatelor de la 11 septembrie sau alţi americani. Dacă este aşa, consecinţele vor fi grave”, a declarat democratul Jay Rockefeller, preşedintele Comisie pentru Comerţ din Senatul american. Scandalul interceptărilor ilegale ce afectează imperiul media News Corporation în Marea Britanie a dus la închiderea tabloidului ”The News of the World” şi este urmărit îndeaproape peste ocean.

La rândul lor, acţionarii News Corporation au catalogat drept neconvingătoare ideea că Rupert Murdoch nu a ştiut despre practicile ilicite ale jurnaliştilor publicaţiei ”The News of the World”. Amalgamated Bank of New York şi mai multe fonduri de investiţii dau în judecată News Corp., acuzându-l pe Rupert Murdoch că a folosit News Corp. pentru a se îmbogăţi, fără a ţine seama de interesele acţionarilor. În actele depuse la o instanţă din statul american Delaware, reclamanţii au scris: ”Pe durata mandatului său, Rupert Murdoch a considerat News Corp. drept un borcan cu dulciuri al familiei sale, din care se putea servi oricând avea poftă”. Acuzaţiile datează din martie, când reclamanţii l-au acuzat pe magnat şi de nepotism, după ce acesta a cumpărat Shine Group, compania fiicei sale Elisabeth, în cadrul unei tranzacţii în valoare de 675 de milioane de dolari. În urma acestei tranzacţii, Elisabeth Murdoch a intrat în consiliul de administraţie al News Corp., numită în această funcţie chiar de tatăl său. Reclamanţii mai susţin că Rupert Murdoch a susţinut-o pe Rebekah Brooks, în pofida faptului că edita ”The News of the World” în momentul în care au avut loc interceptările telefonice. ”Este de necrezut că Murdoch şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie al News Corp. nu ştiau de practicile ilicite de la titlurile pe care Rebekah Brooks şi Andy Coulson le conduceau”, au mai declarat reclamanţii.

Pe de altă parte, cotidianul ”The Sun” s-a apărat ieri, pe prima pagină, în faţa acuzaţiilor că ar fi accesat ilegal dosarul medical al fiului fostului premier şi a dat publicităţii o înregistrare video cu un bărbat neidentificat care recunoaşte că a fost sursa unui articol despre fiul lui Gordon Brown. ”The Sun” face parte din trustul media al lui Rupert Murdoch Zilele trecute, fostul premier laburist s-a declarat dezgustat de conduita ziarelor din grupul News International şi le-a acuzat că au legături cu mediile infracţionale.