Crosul “1 Decembrie”, la a 14-a ediţie

Ieri, cu ocazia Zilei Naţionale a României, Constanţa a găzduit a 14-a ediţie a tradiţionalului cros organizat de către Liceul Internaţional de Informatică şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Poliţia Municipiului Constanţa, sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta, aleargă pentru România!”. În jur de 350 de participanţi s-au adunat la start, care a fost dat de prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola, din faţa statuii din Parcul Primăriei, iar sosirea a avut loc în faţa Liceului Teoretic Internaţional de Informatică. Pe primul loc s-a clasat fostul atlet Bogdan Ofiţeru, care a terminat cursa după doar 7 minute şi 25 de secunde, în timp ce în întrecerea fetelor s-a impus Alina Rîpanu, fostă participantă la Jocurile Olimpice. Clasament - masculin: 1. Bogdan Ofiţeru, 2. Sabin Vasile, 3. Daniel Antonescu; feminin: 1. Alina Rîpanu, 2. Nicoleta Zavelcă, 3. Andreea Timofei. „M-am descurcat foarte bine, chiar dacă a fost un pic mai rece. A început să devină o tradiţie să câştig acest cros, ţinând cont că am sosit primul începând din anul 2004, cu excepţia anului trecut, când nu am participat, şi pot spune că este o pasiune de-a mea să iau startul la această competiţie”, a spus Ofiţeru. „A fost o cursă frumoasă, la care îmi place foarte mult să alerg. Cel mai important este că oameni de toate vârstele au ales să petreacă Ziua Naţională prin mişcare”, a adăugat Rîpanu, care a câştigat pentru a cincea oară consecutiv acest cros. Printre participanţi s-a numărat şi Răzvan Florea, unicul medaliat olimpic din istoria nataţiei masculine româneşti. „Mă bucură că lumea savurează mişcarea în aer liber, chiar dacă a fost un pic ger, şi sper ca an de an să vină cât mai mulţi oameni”, a spus fostul mare sportiv. La ceremonia de premiere, oficiată de directorul Liceului Internaţional de Informatică, Mustafa Bedir, de directorul executiv al DJST Constanţa, Claudiu Teliceanu, de inspectorul de educaţie fizică şi sport din cadrul IŞJ, Dragoş Ciucan, şi de Mihai Orzan, consilier DJST, au fost acordate premii speciale pentru persoanele cu dizabilităţi şi veterani, în timp ce primii şase clasaţi la feminin şi masculin au fost recompensaţi cu premii în bani.