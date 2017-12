CS Eforie a rămas fără jucători după o singură repriză!

07:37:29 / 11 Noiembrie 2015

PAREREA MEA.

CE POT SA SPUN ESTE CA MR. BASCHIR ESTE PT. CINE NU STIE MEMBRU IN C. EX AL AJF C-TA SI ACTIVIST DE CEVA TIMP IN FOTBALUL CONSTANTEAN.DIN PACATE SE PARE CA ESTE PRINTRE ULTIMII CARE MAI UZEAZA DE ACESTE METODE EMPIRICE LA UN JOC DIN CAMP JUDETEAN, MAI ALES CA DETINE SI O FUNCTIE . AR TREBUI SA SE OPREASCA CUMVA SAU SA-L OPREASCA TOTUSI CINEVA.AR TREBUI SA INTELEAGA CA ACELE VREMURI AU TRECUT SI SA-I INVATAM A SE CITI SA-I EDUCAM PE CEI TINERI ALTCEVA . PAREREA MEA.