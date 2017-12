CS Farul a organizat prima ediție a Memorialului „Ștefan Aftenie”

Sâmbătă, la baza nautică a Clubului Sportiv Farul Constanța, situată pe malul lacului Siutghiol, a avut loc prima ediție a “Cupei Farul - Memorialul Ștefan Aftenie” la kaiac-canoe, competiție organizată în memoria fostului mare antrenor Ștefan Aftenie, decedat anul trecut, la vârsta de 65 de ani, după o lungă şi grea suferinţă. Acesta a activat peste 30 de ani la CS Farul, sportivii pregătiți de regretatul tehnician cucerind atât medalii olimpice, cât și mondiale, europene sau naționale. La competiția de sâmbătă au fost prezenți numeroși sportivi de la LPS Nicolae Rotaru, CS Farul Constanța, CSȘ 6 București și CS Olimpia București, însă, din cauza vremii total nefavorabile, nu s-a putut ieși pe apă. Organizatorii au decis, în aceste condiții, ca cei prezenți să participe la un cros de 2 km, un antrenament util, încheiat cu premii pentru sportivii participanți.

„Vrem să facem această competiție în fiecare an. Să fie un concurs care să devină unul tradițional. Vrem să aducem cât mai mulți copii la kaiac-canoe, chiar dacă au alte priorități, din păcate. De la anul, participarea ne dorim să fie și mai numeroasă, cu mult mai multe cluburi din țară, și, bineînțeles, vremea să fie alături de noi”, a precizat Gabriel Aftenie, fiul regretatului antrenor. „Mă bucur că am putut ține competiția și ne-am reorientat din mers, chiar dacă vremea a fost nefavorabilă. Secția de kaiac-canoe a CS Farul a avut mereu rezultate, de la medalii olimpice la Campionate Naționale. Și în acest an am avut două medalii de argint la Campionatele Europene de juniori”, a declarat Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. La festivitatea de deschidere a primei ediții au mai participat președintele Federației Române de Kaiac-Canoe, Ion Bârlădeanu, fostul campion olimpic la lupte greco-romane Ion Draica, Elena Frîncu, membru în COSR, directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, directorii adjuncți Sorin Bașturea și Dumitru Mihăilescu, precum și noul director adjunct al DJST Constanța, Emil Ionescu.