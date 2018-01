CS Tomis, cu un pas în optimile Challenge Cup la handbal feminin

Echipa feminină de handbal CS Tomis Constanţa a debutat cu dreptul în actuala ediţie a Challenge Cup. Constănţencele au făcut un pas uriaş către optimile de finală ale competiţiei în faţa grecoaicelor de la Elpides Dramas, după ce sîmbătă au reuşit o victorie categorică, 31-18, în prima manşă a turului al treilea din Challenge Cup. În ciuda diferenţei, partida desfăşurată în Sala Sporturilor a debutat sub semnul echilibrului, însă formaţia elenă a reuşit să menţină ritmul doar pînă la 5-5. Fără Cristina Georgescu şi Anişoara Durac-Marcu, ambele accidentate, Diana Druţu avea să facă diferenţa şi să aducă Tomisul în avantaj pe tabela de marcaj, 7-5. Finalul primei reprize avea să aparţină tot gazdelor, care au plecat la vestiare cu un avantaj de patru goluri, 12-8. Diferenţa avea să capete proporţii şi mai mari în cea de-a doua repriză, gazdele reuşind o fază de apărare mult mai agresivă decît în prima repriză. De altfel, în min. 49, Georgeta Grigore a primit cartonaşul roşu pentru cea de-a treia eliminare, aceeaşi soartă avînd-o şi Mihaela Pîrîianu, care a fost eliminată definitiv cîteva minute mai tîrziu. Cu toate acestea, oaspetele nu au mai găsit resursele necesare pentru a mai reduce din diferenţă, iar Tomisul şi-a atins obiectivul conturîndu-şi calificarea încă din tur. “Rezultatul mă mulţumeşte, dar nu şi calitatea jocului. Am avut 16 ratări de la 6 m şi ne-am făcut singuri un meci greu. Numărul mare de greşeli neprovocate denotă clar faptul că la echipă nu există concurenţă pe posturi şi asta face ca evoluţia lor în teren să fie la voia întîmplării. Totuşi, victoria este concludentă şi nu cred că vom avea surprize în Grecia”, s-a arătat nemulţumit la finalul partidei antrenorul principal al Tomisului, Dumitru Muşi. “Am avut zece jucătoare în afara jocului şi doar trei jucătoare în teren. Cred că am avut 10% procentaj în acest meci. Calificarea este terminată pentru noi! ”, a spus antrenorul oaspetelor, Velimir Penjovic. Au marcat: Diana Druţu (9), Loredana Mateescu (4), Ionela Drilea (4), Georgeta Grigore (4), Alexandra Iovănescu (3), Cristina Strungaru (3), Andreea Dospin (2), Dorina Jerebie (2) - pentru Tomis; Kremova (7), Stevic (5), Bajramovska (4), Lada (1), Mastaka (1) - pentru Dramas. Partida a fost arbitrată de slovacii Peter Hascik şi Zbislav Otapka. Returul dintre Tomis Constanţa şi Elpides Dramas este programat pe 10 noiembrie, în Grecia.

Celelalte rezultate ale echipelor româneşti în Cupele Europene la handbal feminin - Challenge Cup: Dunărea Brăila - ZRK Ljubuski Trgocoop (Bosnia) 36-23 (17-10) şi 38-14 (20-6); Cupa EHF: HCM Baia Mare - Ikast Bording Elite Handbold (Danemarca) 29-26 (14-15); Cupa Cupelor: U. Jolidon Cluj - SSV Dornbirn Schoren (Austria) 40-18 (23-10) şi 40-24 (15-15); GAS Anagennisi Artas (Grecia) - Rulmentul Braşov 24-32 (13-19); Liga Campionilor, Grupa D: Ferencvaros Budapesta - Oltchim Rm. Vîlcea 22-32 (11-13).