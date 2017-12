CS Tomis, meci de a fi sau a nu fi în cupele europene!

Meci crucial pentru formaţia de handbal feminin CS Tomis Constanţa în penultima etapă a Ligii Naţionale. Duminică, de la ora 11.00, handbalistele constănţene îşi joacă ultima carte de a-şi îndeplini obiectivul în acest sezon, soarta elevelor lui Dumitru Muşi şi Mircea Bucă urmînd a fi decisă la Zalău. Cum înfrîngerea cu U. Jolidon Cluj a adus Tomisul pe cea de-a şaptea poziţie a clasamentului, cu 25p, victoria în faţa formaţiei antrenate de Gheorghe Tadici este obligatorie. „Finalul de campionat ne-a prins puţin storşi de puteri, cu lotul un pic accidentat. E drept că pentru a intra în obiectiv este nevoie să cîştigăm aceste ultimele două etape. Trebuie să ne luptăm pe viaţă şi pe moarte la Zalău şi să cîştigăm cu Slatina. Am încercat în această săptămînă să le scoatem din atmosfera aceasta tensionată care a fost în jurul echipei. A fost o încărcătură şi datorită faptului că echipa a jucat foarte prost, plus acele acuzaţii apărute în presă, dar sperăm ca ele să aibă putere să joace cît mai bine această ultimă şansă”, a spus Bucă. Din păcate, Tomisul se confruntă din nou cu indisponibilităţi în lot, Mihaela Pîrîianu şi Anna Jafarova acuzînd unele probleme de sănătate în această săptămînă, în timp ce Cristina Georgescu nu a făcut deplasarea la Zalău. În plus, din cauza suspiciunilor de blat ce au planat în această săptămînă asupra partidei dintre Tomis şi HC Zalău, la meci şi-a anunţat prezenţa şi preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu.

Celelalte partide ale etapei: HCM Roman - Rulmentul Braşov; Oţelul Galaţi - HCM Baia Mare; Rapid Bucureşti - Oltchim Rm. Vîlcea; KZN Slatina - Dunărea Brăila; U. Jolidon Cluj - CSM Cetate Devatrans; HCM Buzău - CSM Ploieşti.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 24 23 0 1 835-571 46

2. Rulmentul Braşov 24 21 2 1 917-677 44

3. Oţelul Galaţi 24 14 1 9 690-631 29

4. Dunărea Brăila 24 12 3 9 665-640 27

5. Rapid Bucureşti 24 12 2 10 746-754 26

6. HCM Baia Mare 24 12 1 11 679-649 25

7. CS TOMIS 24 12 1 11 658-681 25

8. HCM Roman 24 10 2 12 581-642 22

9. HC Zalău 24 9 3 12 615-614 21

10. Hidroconcas Buzău 24 10 1 13 605-687 21

11. U. Jolidon Cluj 24 8 1 15 689-722 17

12. Cetate Deva 24 8 1 15 629-695 17

13. CSM Ploieşti 24 6 1 17 663-714 13

14. KZN Slatina 24 1 1 22 608-903 3