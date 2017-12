CS Tomis visează la trofeul Challenge Cup

Cu mai puţin de o lună înaintea debutului Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor. Elevele lui Dumitru Muşi nu au impresionat în primul turneu de verificare, înregistrînd trei eşecuri, însă principalul finanţator Gheorghe Slabu s-a declarat mulţumit de jocul prestat. “Sîntem în perioada de căutări şi am încercat mai multe formule de echipă după plecarea celor trei titulare. Vrem să ştim pe ce ne bazăm înaninte să înceapă campionatul şi de aceea au fost rulate toate jucătoarele din lot”, a explicat Slabu. Chiar dacă tehnicianul Tomisului nu a fost mulţumit de prestaţia celor două “straniere” aduse din Serbia, ambele ar putea fi păstrate la echipe. “Pivotul Lidia Sevic este o certitudine, însă interul dreapta Dragana Stanicic nu s-a acomodat încă. Cele două au făcut o pauză mare în pregătire, aproape două luni şi acest lucru se vede. Vor rămîne încă o săptămînă la antrenamente şi abia apoi ne vom decide”, a spus Slabu. Mîine, formaţia de pe litoral va pleca la Brăila, unde joi şi vineri va participa la un alt turneu de verificare, alături de HC Dunărea, Oţelul Galaţi şi Astral Poşta Cîlnău. “Adevăratul test va fi la turneul de la Vîlcea, în perioada 2-6 septembrie, unde vor evolua echipe foarte puternice”, a adăugat Slabu.

Obiectiv, locuri 3-5 în Liga Naţională

Conducerea grupării de pe litoral a stabilit obiectivul pentru viitoarea stagiune, clasarea pe locurile 3-5, ceea ce ar înseamna şi calificarea în cupele europene pentru al doilea an consecutiv. Mai îndrăzneaţă este ţinta în cupele europene. “Dacă anul trecut am jucat finala, acum vrem să o şi cîştigăm. Va depinde însă şi de context, dar cred că şanse există”, a spus Slabu. Optimismul său este dat şi de revenirea la antrenamente a Ameliei Busuioceanu, transferată în această vară de la Astral Poşta Cîlnău. După mai mult de jumătate de an de indisponibilitate, cauzată de o accidentare gravă, conducătoarea de joc s-a pregătit alături de coechipiere şi se preconizează că va fi aptă de joc în cel mult o lună.