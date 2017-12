CS Volei 2004 a achitat taxa de înscriere din luna mai

Federaţia Română de Volei a anunţat vineri că echipa CS Volei 2004 Constanţa nu a depus cererea de înscriere pentru sezonul 2006-2007 al Diviziei A1 la volei feminin, informaţie care a surprins pe cei implicaţi în activitatea clubului constănţean. "Noi am achitat taxa de înscriere la data de 23 mai şi am completat cererea la tragerea la sorţi a calendarului sezonului viitor. Chitanţa are numărul 2964628, iar dacă nu am fi achitat această taxă nu puteam participa la tragerea la sorţi. Nu ştiu cine vrea să dezinformeze, dar noi sîntem un club privat şi, chiar dacă cineva vrea să dezinformeze, federaţia nu poate lua o decizie unilaterală, privind o eventuală licitaţie a locului, fără să ne consulte", a declarat antrenorul Constantin Ferenţi, referitor la presupusul comunicat al Consiliului Director al FRV.