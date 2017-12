CS Volei 2004 Tomis înfruntă vicecampioana

În această după-amiază, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa va primi vizita formaţiei CS Dinamo Bucureşti, în cadrul etapei a 6-a a Diviziei A1. După ce în urmă cu patru zile constănţencele au întîlnit campioana en titre, astăzi vor înfrunta vicecampiona sezonului trecut. Cu toate că jucătoarele antrenate de Iuliana Enescu şi Constantin Alexe pornesc cu şansa a doua, ele vor să facă un meci mult mai bun decît cel de la Galaţi. “Mă aştept la mult mai mult de la partida de astăzi. Sper să nu mai avem parte de emoţiile din primele două seturi de la Galaţi. Sînt convinsă că fetele au o cu totul altă atitudine şi vor trata altfel acest meci. Trebuie să aplicăm ce am învăţat la antrenamente”, a spus directorul tehnic Iuliana Enescu. Aceasta a mărturisit că a studiat jocul echipei Dinamo, bucureştencele alcătuind o echipă omogenă. “M-am informat cu privire la această echipă şi consider că din punct de vedere al valorii individuale este mult sub formaţia Galaţiului, dar cred că este una mult mai omogenă. Sper totuşi să le punem mari probleme”, a explicat Iuliana Enescu. Din lotul Tomisului continuă să lipsească Bojana Marjanovic şi Milita Nenezic, ambele plecate în Serbia din cauza unor probleme legate de viză.

Tot în cea de-a 6 etapă sînt programate meciurile: Penicilina Iaşi - CSU Gaz Tg. Mureş, Rapid Bucureşti - U. Cluj, Dacia Mioveni - CSM Lugoj, IOR Bucureşti - Ştiinţa Bacău şi CSU Metal Galaţi - Unic Piatra Neamţ.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 5 5 0 15: 0 10

2. Dinamo Bucureşti 5 5 0 15: 1 10

3. Unic Piatra Neamţ 5 4 1 12: 5 9

4. CS VOLEI 2004 5 3 2 11: 6 8

5. Ştiinţa Bacău 5 3 2 10: 6 8

6. Penicilina Iaşi 5 3 2 10: 7 8

7. CSU Tg. Mureş 5 3 2 10:10 8

8. CSM Lugoj 5 2 3 8:11 7

9. Dacia Mioveni 5 1 4 4:12 6

10. Rapid Bucureşti 5 1 4 4:13 6

11. U. Cluj 5 0 5 1:15 5

12. IOR Bucureşti 5 0 5 1:15 5