CS Volei 2004 Tomis, pas important spre semifinalele Cupei României

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a obţinut, ieri, la Tg. Mureş, o victorie neaşteptată, pe terenul celor de la CSU Gaz, în meciul din manşa tur a sferturilor de finală ale Cupei României. Succesul reuşit în deplasare este cu atît mai important cu cît fetele antrenate de Aleksandar Boskovic şi Doru Grigore au luat o opţiune importantă în vederea calificării în semifinalele celei de-a doua competiţii naţionale. După un prim set încheiat cu 25-15 în favoarea gazdelor, CS Volei 2004 Tomis a reuşit în actul secund o răsturnare spectaculoasă de situaţie. Constănţencele au condus pe toată durata celui de-al doilea parţial, la finalul căruia s-au impus cu 25-22. Evoluţia bună a continuat şi în cel de-al treilea set, cînd blocajul şi serviciul au funcţionat perfect, Tomisul izbutind să-şi adjudece setul cu 25-19. Ultimul parţial a fost cel mai echilibrat, gazdele reuşind chiar să conducă în două rînduri, însă fără a izbuti să se desprindă la mai mult de un punct, 10-9 şi 16-15. Finalul a fost mult mai încins, cînd oaspetele s-au relaxat, iar gazdele au egalat la 23, după ce Tomisul a condus cu 23-21. S-a mers cap la cap pînă la 26-26, după care au urmat atacurile necruţătoare ale canadiencei Tammy Mahon, care a punctat de două ori consecutiv. 28-26 pentru echipa constănţeană, care s-a impus astfel cu 3-1 şi are acum prima şansă în lupta pentru calificarea în penultimul act al competiţiei. “Fetele au abordat această partidă cu o mare ambiţie, în ciuda faptului că, după ce au cedat uşor în primul set, au dat senzaţia adversarelor că se pot impune fără probleme. Cred că le-am luat şi pe nepregătite, după ce în urmă cu zece zile ne-au bătut în campionat cu 3-0 şi credeau că nimic nu se poate întîmpla. Am jucat mult mai ordonat şi cred că am făcut cea mai bună partidă a noastră din acest sezon”, a declarat, bucuros, la finalul partidei, Constantin Ferenţi, directorul executiv al Tomisului. Au evoluat pentru CS Volei 2004 Tomis: Cundy - Necula, Alexe, Chalmers, Tiba (cpt.), Mahon şi libero: Marjanovic. A mai jucat: Djordjevic. Partida retur este programată pe 27 februarie, în Sala Sporturilor din Constanţa.