CSV 2004 Tomis a reuşit eventul în acest sezon

Jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa au demonstrat duminică, în finala Cupei României, că au alcătuit cea mai bună echipă în sezonul 2010-2011. După ce şi-a adjudecat titlul în urmă cu o săptămână, Constanţa a triumfat şi în Cupa României, 3:0 în finala disputată cu acelaşi adversar din finala campionatului, Ştiinţa Bacău. Este primul event din istoria voleiului feminin constănţean, pe care l-a realizat un club înfiinţat în urmă cu şapte ani! „Este un sezon perfect, am muncit mult şi se văd rezultatele muncii noastre. Nu am fost la fel de motivate ca în finala campionatului, dar experienţa şi valoarea noastră şi-au spus cuvântul”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene. „A fost un meci emoţionant, greu, dar ne-am adunat psihic şi am reuşit să aducem cupa multdorită la Constanţa. Am avut un sezon perfect, în care am câştigat tot ce se putea câştiga, campionatul şi Cupa României”, a spus Elena Butnaru, care a cucerit primele trofee interne din carieră, la 36 de ani! „Mai bine de atât nu se putea, să câştigăm şi titlul, şi cupa. E mai puţin important cum am jucat în finală, scorul final contează”, a adăugat Ioana Nemţanu, jucătoare aflată la primul sezon în campionatul românesc. „Acum, Constanţa nu mai este doar oraşul handbalului, sper să devină oraşul handbalului şi al voleiului. Va fi provocare pentru noi să jucăm în Liga Campionilor, la fel ca handbaliştii. Vrem ca şi echipa de volei feminin să devină un nume respectat în Europa. Am încredere în domnul Zgabercea şi în ceilalţi oameni din Constanţa care susţin echipa că vor fi din nou alături de noi în sezonul viitor”, a afirmat Darko Zakoc, antrenor principal la CSV 2004 Tomis. „Cred că acest event este doar un început pentru echipa din Constanţa. Ne aşteaptă o competiţie foarte grea, Liga Campionilor, care necesită pregătiri îndelungi. Felicit echipa din Bacău, este aşezată şi are un joc foarte bun, ne-a fost cel mai puternic adversar, atât în campionat, cât şi în Cupă. Întotdeauna este mai greu să te menţii în vârf decât să ajungi acolo. Noi vom face tot posibilul să ne menţinem!”, a declarat Cristian Zgabercea, preşedintele grupării constănţene. „Am muncit pentru aceste locuri 2 şi mă bucur sincer că am reuşit să le obţinem. Nu sunt entuziasmat, dar cred că am meritat să fim aici. Mi-aş fi dorit mai mult, dar nu ştiu dacă se putea, trebuie să fiu obiectiv totuşi. A fost anul Constanţei şi felicit această echipă!”, a spus Florin Grapă, antrenor principal şi preşedinte la Ştiinţa Bacău.