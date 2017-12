CSV 2004 Tomis, învingătoare şi în Cupa României la volei feminin

Cea mai bună echipă feminină de volei din România este cea din Constanţa, care a câştigat ambele trofee interne în sezonul 2010-2011! Campioană naţională în premieră, după 3-1 scor general în finala cu Ştiinţa Bacău, CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi-a adjudecat ieri şi Cupa României, la Chiajna, acolo unde s-a disputat turneul final al competiţiei. În ultimul act, “Sirenele” au avut ca adversară tot formaţia băcăuană, ca şi în Divizia A1, însă fetele pregătite de Florin Grapă nu au reuşit să-şi ia revanşa. Ştiinţa a plecat ca din puşcă, a condus cu 7:1, dar Tomis a revenit spectaculos şi a câştigat partida în număr minim de seturi: 3:0 (25:18, 25:23, 25:22). Băcăuancele au dat o replică mult mai consistentă decât în ultimele două meciuri ale finalei campionatului, desfăşurate la Constanţa. Au condus şi în setul secund, scor 23:20, dar nu au mai reuşit să facă vreun punct, după ce a intrat Nemţanu la serviciu! Tomis a controlat mult mai atent ultimul set şi s-a pus la adăpost de o surpriză neplăcută, aducând pentru întâia oară pe Litoral Cupa României la volei feminin. Digi Sport va difuza înregistrarea finalei astăzi, de la ora 12.15. Trofeul şi medaliile au fost înmânate jucătoarelor constănţene de către Doina Melinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi de Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei.

Pentru voleibalistele constănţene, mai dificilă a fost semifinala cu Dinamo Bucureşti, desfăşurată sâmbătă. Tomis a început foarte bine, a condus cu 14:6 în primul set, dar a fost egalată(!) şi a pierdut primul act cu 23:25. În continuare, Constanţa a servit foarte bine şi a profitat la maximum de erorile formaţiei adverse, adjudecându-şi lejer următoarele trei seturi, la 17, la 14 şi la 14. Rezultatele semifinalelor de sâmbătă: Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj 3:1 (25:14, 19:25, 25:9, 25:17) şi CS Volei 2004 Tomis Constanţa - Dinamo Romprest Bucureşti 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:14).

Iată jucătoarele utilizate la Chiajna de antrenorii Darko Zakoc şi Constantin Alexe: Neaga, Viviane (coordonatoare), Nikolova, Vîlcu (universali), Butnaru, Gavrilescu, Bobi (centri), Nemţanu, Majstorovic, Cazacu, Trică, Juliana (extreme), Vujovic (libero).

DECLARAŢII LA FINALUL SEZONULUI. „În finală cred că am avut un meci mai uşor cu Bacăul decât cele din finala campionatului. A fost un sezon perfect pentru echipa noastră, încununat cu câştigarea Cupei României” - Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene. „Le mulţumesc fetelor pentru felul cum au jucat. Trofeul este al lor şi îl merită din plin. Mulţumesc staff-ului meu, mulţumesc şi conducerii clubului care „ne-a asigurat spatele” în acest sezon. Campionatul viitor va fi mult mai dificil, pentru că toate echipele vor dori să învingă campioana. Sunt fericit că la primul meu sezon în România am realizat eventul” - Darko Zakoc, antrenor principal CSV 2004 Tomis. „Sunt fericit! Am câştigat campionatul, am câştigat Cupa României, a fost un sezon perfect! De acum începem să ne gândim la participarea în Liga Campionilor” - Cristian Zgabercea, preşedinte CSV 2004 Tomis.