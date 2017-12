CSV 2004 Tomis s-a calificat pentru ediţia viitoare a Cupei CEV

CSV 2004 Tomis Constanţa, campioana ultimelor două ediţii ale Diviziei A1 la volei feminin, a trebuit să se mulţumească doar cu locul 3 în actualul sezon, un loc nemulţumitor pentru o echipă cu rezultate bune în Liga Campionilor! “Sirenele” au participat în Ligă de fiecare dată când au ieşit campioane, iar poziţia din clasamentul grupei le-a permis să continue în Cupa CEV după eliminarea din Champions League. Culmea, chiar în sezonul în care CEV a oferit României două locuri în competiţia supremă a voleiului european de club, CSV 2004 Tomis a ratat una dintre primele poziţii în campionat, astfel că va participa din toamnă doar în Cupa CEV. Bronzul din campionat înseamnă ratarea obiectivului de către clubul constănţean, care şi-a propus câştigarea titlului naţional şi a Cupei României.

„Cred că puteam face mai mult în acest sezon, dacă am fi avut echipa completă. Putem considera însă că locul 3 este binemeritat, în condiţiile în care se ştie în ce situaţie este clubul, cu problemele pe care le avem încă de la începutul lunii ianuarie. Cred că trebuia să se zbată puţin lumea din Constanţa pentru a rezolva această situaţie, mai ales că am rămas puţine jucătoare în lot din ianuarie încoace”, a spus centrul Elena Butnaru. „Dacă ne gândim la toate care s-au întâmplat în acest sezon, acest loc 3 şi calificarea într-o cupă europeană pot fi mulţumitoare pentru noi. Am luat o medalie cu un lot restrâns şi în condiţiile unor probleme financiare ale clubului. Ne-am fi dorit locul întâi, dar atâta am putut anul acesta”, a afirmat Claudia Gavrilescu. „Ţinând cont că nu am avut o perioadă prea roz în acest campionat, în care au apărut atâtea probleme, ar trebui să fim mulţumite de aceste medalii de bronz, cu toate că în meciurile cu Bacăul puteam realiza mai mult”, a declarat coordonatoarea Diana Neaga-Calotă.

Voleibalistele constănţene ar putea salva măcar unul dintre obiectivele interne ale echipei, fiind calificate în semifinalele Cupei României, al cărei turneu final va avea loc la Craiova, pe 27 şi 28 aprilie. Alături de CSV 2004 Tomis, în Final Four vor mai juca Ştiinţa Bacău (câştigătoarea titlului în acest sezon), vicecampioana Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti (locul 4 în campionat). Tragerea la sorţi a semifinalelor este programată pe 26 aprilie, la şedinţa tehnică a turneului final.