CSV 2004 Tomis şi Ştiinţa, vechi rivale în campionat

Sâmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa sunt programate primele două jocuri din cadrul semifinalei Diviziei A1 la volei feminin, în care se întâlnesc CSV 2004 Tomis Constanţa şi Ştiinţa Bacău. Cele două partide vor debuta la ora 20.00 şi vor fi transmise în direct de Neptun TV. În semifinalele play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: jocurile următoare sunt programate pe 28 şi 29 martie, la Bacău (al patrulea meci se joacă doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 3 aprilie. În cealaltă semifinală se vor întâlni formaţiile bucureştene Dinamo şi CSM.

DOAR UNA DINTRE FINALISTELE ANILOR TRECUŢI VA JUCA ŞI FINALA DE ANUL ACESTA. Echipa din Constanţa este campioana României în ultimele două ediţii, după finale în care a învins de fiecare dată pe Ştiinţa Bacău. Scorul general a fost 3-1 în 2011 şi 3-0 în 2012, ani în care Bacăul câştiga sezonul regulat, iar Constanţa se clasa a doua. Tomis a terminat şi anul acesta pe locul secund, în timp ce Ştiinţa s-a clasat a treia doar datorită setaverajului inferior formaţiei constănţene! Echipa antrenată de Florin Grapă are un lot mai echilibrat pe posturi în acest sezon, cu mai multe rezerve de valoarea titularelor după ce le-a adus în vară pe Iosef, Sosa, Rogojinaru, Kamenova şi Gaido, iar în iarnă pe experimentata coordonatoare olandeză Staelens. Au rămas din sezonul trecut Miclea-Grigoruţă, Breban, Bălţatu, Herlea, Sobo şi Truţă. „În fiecare an Bacăul are jucătoare de calitate în lot, nu pot spune dacă echipa de anul trecut era mai bună sau mai slabă decât aceasta. Şi noi, şi ele vrem să ajungem în finală, cred că şansele sunt aproximativ egale”, a declarat Marina Vujovic, libero-ul echipei constănţene. „Bacăul an de an a avut o echipă foarte bună, o echipă omogenă, care a ştiut să lupte pentru fiecare punct. A ţinut ştacheta sus şi în sezonul regulat, şi-a vândut pielea greu, însă de fiecare dată noi am reuşit să fim mai bune şi să ne impunem în faţa lor. Cred că unitatea mai bună a grupului nostru poate fi atuul cu care ne putem califica în finală”, a spus Claudia Gavrilescu, căpitanul Tomisului.