CSV 2004 Tomis va juca duminică în Bucureşti

După două campionate câştigate la rând, în anii 2011 şi 2012, CSV 2004 Tomis Constanţa va trebui să se mulţumească în acest sezon doar cu medaliile de bronz ale Diviziei A1 la volei feminin. Duminică şi luni, în Sala Sporturilor din Constanţa, formaţia de pe Litoral a câştigat cu 3:0 primele două meciuri din finala mică a campionatului, în care întâlneşte echipa CSM Bucureşti. “Sirenele” mai au nevoie de un singur succes în ultimele trei meciuri (programate la Bucureşti pe 14 şi 15 aprilie, de la ora 19.00, respectiv la Constanţa pe 20 aprilie) pentru a-şi adjudeca bronzul în acest campionat.

În partidele de la Constanţa, care au opus învinsele din semifinale, echipa gazdă a dominat categoric, CSM reuşind într-un singur set din cele şase jucate să acumuleze mai mult de 20 de puncte! CSV 2004 Tomis a fost superioară la toate capitolele, dar mai ales la atac, unde au excelat Majstorovic, Butnaru şi Holness. „Ţinând cont de perioada nu tocmai roză prin care trecem, ne aşteptam ca aceste două meciuri să fie mult mai grele. Se pare însă că am nimerit formula ideală pentru a câştiga cât mai repede un meci de volei!”, a spus coordonatoarea Tomisului, Diana Neaga-Calotă. „Au fost victorii destul de uşoare, după meciuri pe care le-am controlat de la început până la sfârşit. Însă niciun joc nu seamănă cu altul, probabil CSM a prins nişte zile mai proaste. În sezonul regulat am avut partide foarte dificile cu ele, iar în Bucureşti chiar am pierdut cu 3:1. Acum nu a mai fost o presiune aşa mare, fetele au jucat mai dezinvolt, probabil şi din cauza programului mai aerisit, s-au relaxat mai mult şi asta s-a văzut în teren”, a explicat antrenorul secund Constantin Alexe.

Formaţia bucureşteană a fost de nerecunoscut la Constanţa, având procentaje de 27, respectiv 19 % în atac! „Într-adevăr, în aceste două meciuri de la Constanţa echipa a jucat foarte slab. Probabil că este şi vina mea, pentru că nu am reuşit să le mobilizez pe fete. Nu asta e valoarea noastră şi îmi pare rău că nu am arătat nimic în aceste două jocuri. Probabil că totul este psihologic, după ratarea calificării în finală, dar asta este. Sper ca în Cupa României să ne prezentăm altfel”, a declarat antrenorul principal al formaţiei bucureştene, Iulian Coiculescu. Turneul final al Cupei României, la care mai participă CSV 2004 Tomis Constanţa, Dinamo Bucureşti şi Ştiinţa Bacău, este programat pe 27 şi 28 aprilie 2013. CSM va aborda acest Final Four, ca şi meciurile rămase de jucat cu echipa constănţeană, fără cele patru jucătoare din străinătate (Popova, Karakasheva, Medved şi Fonke), care au plecat deja de la echipă, numulţumite de faptul că nu şi-au primit salariile pe ultimele luni!