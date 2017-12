Cu cât se pot împrumuta partidele?

Noua lege privind finanțarea partidelor politice permite ca formațiunile sau candidații independenți să primească donații și să se împrumute atât de la persoane juridice, cât și juridice. Interesant este că, pentru prima dată în istoria post-decembristă a României, cheltuielile făcute de candidații la alegerile locale și parlamentare din acest an vor fi decontate de la bugetul de stat. Astfel, partidele au scăpat de bătaia de cap a datoriilor făcute în campaniile electorale. Însă cei înscriși în cursa electorală nu pot cheltui cât vor. Pentru a face lumină în acest caz, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat valorile absolute ale limitelor pentru donații, împrumuturi și cotizații pentru acest an electoral. Astfel, fiecare partid poate primi donații de cel mult 26.258.450 de lei și poate împrumuta încă pe atât. Formațiunile care vor intra în cursele electorale din acest an vor trebui să chibzuiască foarte bine banii, pentru că cei aproximativ 52 de milioane de lei vor trebui să ajungă atât pentru alegerile locale, cât și parlamentare. În altă ordine de idei, Guvernul a stabilit, miercuri, ca alegerile locale să aibă loc în 5 iunie. Potrivit calendarului, startul campaniei electorale ar urma să fie dat în 6 mai, iar o zi mai târziu, în 7 mai, ar urma să se stabilească, prin tragere la sorţi, numărul de ordine de pe buletinele de vot.

