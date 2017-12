Culoarea ochilor lui David Bowie, ”o consecinţă a unei rivalităţi în dragoste”

David Bowie a vorbit pentru prima oară despre culoarea diferită a ochilor săi, explicînd faptul că aspectul ciudat al feţei sale, care l-a făcut să se simtă de multe ori ruşinat, este o consecinţă a unui accident din adolescenţă, provocat de o rivalitate în dragoste.

Muzicianul britanic, extrem de pudic de felul său, a acceptat să se confeseze în faţa scriitorului Mark Spitz, pentru noua lui biografie, intitulată ”Bowie”, dezvăluind, cu această ocazie, povestea culorilor diferite ale ochilor săi. ”Cînd aveam 14 ani m-am îndrăgostit de o fată. Eram nebun după ea. Singura problemă era că şi cel mai bun prieten al meu avea o pasiune pentru ea, însă eu am ieşit învingător. Am făcut prima mişcare înainte ca el să decidă în ce fel să o abordeze. A doua zi eram la şcoală şi i-am povestit prietenului meu cît eram eu de Casanova, dar el s-a supărat foarte tare. De fapt, mi-a tras un pumn. M-a atins direct în ochi şi m-am împiedicat de zid. La început, am crezut că glumea. Nu a fost o lovitură foarte puternică, însă m-a atins dintr-un unghi ciudat”, a povestit rockerul britanic. Mark Spitz a reuşit să îl găsească şi pe autorul acestei lovituri, George Underwood, care a declarat: ”Ştia foarte bine de ce am făcut-o. Amîndoi voiam să ieşim cu ea în oraş şi eu am fost suficient de norocos încît să obţin o întîlnire. În ziua întîlnirii, David m-a sunat şi mi-a spus că ea a fost nevoită să anuleze întîlnirea. De aceea nu m-am dus, dar el inventase toată povestea. Aşa cum am aflat mai tîrziu, fata a fost acolo şi m-a aşteptat aproape o oră. A fost o mîrşăvie ce a făcut şi eram atît de furios pe el, încît am început să ne batem. În tipul acestei bătăi i-am zgîriat ochiul cu unghia de la un deget”. David Bowie a fost internat, iar medicii au constatat că muşchii contractori ai ochiului său stîng erau grav sfîşiaţi, împiedicînd pupila să se dilate sau să se contracte. Medicii au reuşit să îi salveze ochiul rănit, însă aspectele cosmetice ale acestui incident au fost permanente.

David Bowie este cîntăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a cîştigat mai multe premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii pe scena rock \'n\' roll şi cunoscut prin faptul că-şi reinventează destul de des stilul de a cînta, Bowie este considerat un influent inovator, în special datorită pieselor sale din anii \'70. Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El este, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale.Într-un sondaj realizat în 2002, de postul BBC, David Bowie s-a clasat pe poziţia a 29-a în clasamentul celor mai mari 100 de artişti britanici din lume. De-a lungul carierei, el a vîndut aproximativ 136 de milioane de albume. În 2004, revista ”Rolling Stone” l-a clasat pe Bowie pe locul al 39-lea în topul celor mai buni 100 de artişti rock din toate timpurile. Cel mai recent album de studio al lui David Bowie este ”Reality”, care a fost lansat în 2003. În 2008, Bowie a făcut backing vocals pe albumul ”Anywhere I Lay My Head” al actriţei Scarlett Johansson.