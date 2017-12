Cum încurcă sensul de la Doraly viața constănțenilor

00:48:10 / 13 Decembrie 2017

Giratoriul de la Doraly ...

... este ultima grija a acestui oras ... problema este acest incompetent si mincinos primar al orasului Constanta ... a promis atat de multe lucruri incat, cu siguranta, nu si le mai aduce aminte ... acest geniu neinteles vrea sa transforme o ruina de oras, in care avariile RAJA, RADET, ENEL sunt ceva normal intr-un oras SMART, uitand cu buna stiinta ca pentru a realiza acest obiectiv intai de toate trebuie sa ai un oras functional ... te uiti la pozele lui in care apare cu ochelarii si figura aia de premiant NOBEL in administratie (daca o exista acest premiu, in caz contrar el va trebuii inventat special pentru el) si iti spui ca ar trebui sa ne consideram norocosi ca avem un astfel de om la conducere, ca stie el ce face si ca va fi bine ... dar apoi te trezesti la realitate, iesi in strada si dai piept cu mizeria generalizata care a cuprins acest oras, mizerie pentru care vajnicul aparator al intereselor celor multi si necajiti (glumesc, desigur) considera ca datoram prea putini bani si ca ar fi cazul sa mareasca birurile pe care le platim absolut degeaba ... rezumand, problema Constantei este acest personaj si toti asemeni lui care au condus si conduc, inca, acest oras ... si ce este cel mai trist este ca el poate fi dat jos, in urma unui referendum, foarte usor dar, din pacate, nu avem, in acest moment o alternativa, asa cum nu avem o opozitie adevarata ci doar una care, de-a lungul anilor, s-a multumit sa faca blat, sa manance si gura lor ceva