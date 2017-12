Cum pot pierde bani universităţile...

Începând din acest an, universităţile ar putea pierde o parte din finanţarea publică dacă nu asigură suficiente locuri de practică pentru studenţi, dacă au puţini profesori, dar mulţi studenţi sau nu iau măsuri pentru integrarea celor care provin din medii defavorizate! În plus, alţi indicatori, precum rata de angajare a absolvenţilor, respectarea drepturilor studenţilor sau organizarea de programe de studii în colaborare cu universităţi din alte ţări, vor fi măsuraţi, însă vor avea impact financiar doar din 2015. Precizările se află într-un comunicat de presă al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). Acestea sunt câteva dintre concluziile agreate în cadrul primei şedinţe din acest an a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), for care propune metodologia de finanţare a universităţilor din fonduri publice şi la care ANOSR participă în calitate de membru observator. Reprezentanţii ANOSR au atras atenţia CNFIS că, până acum, majoritatea banilor primiţi de universităţi depindeau de numărul de studenţi, dar nu şi de calitatea experienţei acestora, fapt care a afectat extrem de mult calitatea educaţiei.

Performanţa aduce fonduri suplimentare!

Prin metodologia valabilă până în 2010, doar în jur de 2,5% din banii primiţi de universităţi depindeau aspecte precum locurile în cămine, asigurarea de locuri de practică prin convenţii încheiate de universitate, mobilităţile studenţeşti sau existenţa centrelor de consiliere în carieră. „Universităţile primeau trei sferturi din bani în funcţie de numărul de studenţi. Din sfertul rămas, care se acordă pe bază de performanţă, foarte puţin depindea de calitatea experienţei studenţilor. Majoritatea banilor se alocau în funcţie de numărul de studenţi, însă condiţiile şi oportunităţile de care ei se bucurau contau apoi foarte puţin. Cineva a folosit expresia „finanţare pe cap de vită furajată” şi, din păcate, expresia descrie destul de bine cum erau trataţi de fapt studenţii prin politica de finanţare”, a declarat preşedintele ANOSR, Mihai Dragoş. În urma adoptării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 universităţile nu vor mai primi banii alocaţi în funcţie de performanţă pe baza clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, ci în baza unor indicatori de calitate, similar cu procesul de finanţare de până în 2010. Finanţarea de bază (adică sumele pe care universităţile le primesc strict în baza numărului de studenţi şi care compun peste 70% din finanţarea totală alocată de stat) se calculează similar cu anii trecuţi. Pentru finanţarea suplimentară (fondurile alocate pe bază de performanţă), CNFIS şi-a propus să simplifice indicatorii. Astfel, CNFIS va propune patru categorii de indicatori de performanţă: predare / învăţare (35% din finanţarea suplimentară), cercetare (35%), orientare internaţională (10%) şi orientare regională şi echitate socială (20%).