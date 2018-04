Cum poți fi interceptat 10 ani, chiar și fără a fi parte în vreun dosar? UITE-AȘA!

Într-un material remis presei, omul de afaceri constănțean Sorin-Gabriel Strutinsky explică în date și cifre cum mai bine de un deceniu din viața sa, adică mai mult de o treime din perioada adultă, a fost ascultat, supravegheat și interceptat, de cele mai multe ori fără ca măcar să aibă vreo calitate în vreun dosar penal. Materialul care urmează nu mai are nevoie de comentarii. Îl redăm integral.

“În ziua de sâmbătă, 21 aprilie 2018, am descoperit în cutia poștală două plicuri. Amândouă plicurile îmi sunt adresate și provin de la DNA, structura centrala, sectia a II-a.

În cele două adrese, sunt informat că am fost subiectul unor mandate de supraveghere tehnică, conform art.138 al. 1 Cod procedură penală, însă doar într-una mi se atrage antenția că, dacă doresc, cf. art.145 al. 2,3 Cpp, am dreptul să solicit, în 20 de zile de la primirea adresei, să ascult convorbirile și interceptările. Adresa aceasta este semnată cu bară în dreptul șefului de sectie Bulancea, deci de un alt procurer decât cel care a formulat-o. În cealaltă adresă, semnată olograf de Bulancea și procurorul Ana Dana, cei doi corifei nu au considerat de cuviință să-mi comunice drepturile. Dacă veți compara adresele, veți vedea și deosebirile, zic eu, intenționate în legatură cu adresa mea.

Înteleg că, odată primite adresele, s-au terminat și respectivele urmăriri penale sau cauza a fost clasată.

Întrucât de la data clamată a semnării (22 martie 2017, respectiv 11 august 2017) de către procurori nu mi-a mai apărut un nou dosar, deduc că acele dosare au fost clasate. De ce procurorii nu mi-au trimis nici până astăzi ordonanțele de clasare? Sau nu am avut vreo calitate? Unul din dosare, după număr (280/P/Bis/2011), este din 2011. Asta înseamnă că am fost supravegheat peste 6 ani de zile continuu,cu mandat de la judecător, in rem, fără să am vreo calitate? Imposibil. Atunci de ce nu am primit ordonanțele de clasare? Această adresă mai are o ciudățenie: este un dosar "Bis". Are cineva cunostință despre o asemena terminologie? Cealaltă adresă are o altă ciudățenie. S-ar fi emis de către Tribunalul Municipiului București un mandat de supraveghere tehnică (1285/UP) în data de 26.03.2014. Bun, dar de ce dosarul aferent este 549/P din 2015? Pentru nimic în lume nu înteleg de ce ziua emiterii apare trecută cu scris de mână, iar luna și anul, la imprimantă.

Dacă chestiunile de mai sus sunt destul de grave și implică multe semne de întrebare, modul în care mi-au fost puse în poștă, spre weekend-ul trecut, aceste adrese (21 aprilie 2018) care, chipurile, mi-ar fi ajuns în 22 martie 2017 și 11 august 2017, este la fel de grav, pentru că, exact cu intenție (nu cred că din neglijență) s-a dorit ca eu să nu-mi pot exercita dreptul legal de a lua la cunostință conținutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activitățile de supraveghere tehnică, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor, vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică (cf art. 145 alin. (2) Cpp.

Însă dorința aceasta a procurorilor pare să fie îndeplinită printr-o procedură frauduloasă.

De ce susțin că este frauduloasă? Pentru că eu nu am semnat de primire! Dacă era să-mi înmâneze o citație, un mandat, să-mi dea o amendă, să-mi comunice interzicerea unor drepturi (cum mi s-a intamplat), mă gaseau ca să pot semna. De ce când este să mi se comunice un drept, agenții statului român nu sunt atât de tenace ca atunci când este să-ți aplice o procedură care te afectează?

Este posibil ca și alți justițiabili din România să fi beneficiat de exact același tratament. Și consider oportun și de interes public ca această modalitate de înștiințare practicată de DNA să fie cunoscută, mai ales că, adunate, cheltuielile prilejuite de punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică sunt considerabile și îi privesc pe toți contribuabilii.

Distinct de cele de mai sus, este cazul meu particular - urmărirea continuă, hăituirea mea începând din 2009.

Așadar, îmi clarific o perioadă din viață:

- primisem acum 2 ani o altă informare de același tip (o atașez și pe aceasta pentru edificare),

- adun și perioadele aferente adreselor despre care am scris mai sus,

- alătur și mandatele de supraveghere tehnică emise pe temei de terorism și siguranță națională,

- punem și mandatele din dosarul 2/P/2014,

- apoi mandatele din dosarul 964/P/2014,

- mandatul din dosarul 2/P/2015,

- adaug și arestul preventiv,

- și perioada de control judiciar,

și vă întocmesc un tabel rezumativ prin suprapunerea acestor măsuri, pentru a fi pe deplin înțeles.

Când voi primi date și despre ultimele 6 luni, voi avea și dovada acestora și voi completa materialul.

Deci am fost subiectul mandatelor de supraveghere tehnică, începând din data de 28.04.2009 și până în prezent, un număr de 7.710 zile. Știu că 7.710 zile înseamnă peste 21 de ani, însă de multe ori au fost cel puțin 4 mandate simultan din partea DNA, a binomului DNA-SRI! De ce?

Făcând un alt calcul, constat că, din cei 28 de ani trecuți de la Revoluție, am fost liber, probabil, doar 19 ani. Restul... cu mandat!

Dacă un om iese la pensie la 64 de ani, înseamnă că, după terminarea studiilor, trăiește activ 40 de ani. Cei 10 ani petrecuți de mine cu mandat înseamnă un sfert din aceasta.” Sorin-Gabriel Strutinsky