Cum va arăta şoseaua de coastă a Constanţei

10:28:53 / 06 Februarie 2014

un cititor

Ca se are in proiect este una, pina la finalizare mai este mult, macar de s-ar face sa se igienizeze odata zona aia imputita din constanta, si poate se amenajeaza si plaja, care acum este pista pentri masini, nisipul nu se mai cunoaste, si poate dispar si baracile alea, de pe plaja , de pe vremea lui ceausescu, sa avem o plaje civilizata, unde sa mergem ca in mamaia nu mai ai loc de plaje"private", nu stiu cum private ca nu au venit cu ele de acasa,. sa dea cel de sus sa se faca dar parca avd ca iar o sa spunsa c nu ii da nu stiu cine bani, asa a promis si un CET nou in Constanta, sa nu mai platim gigacaloria ca timpitii, si cea mai scumpa apa din tara. Vorbe si iar vorbe.