Cum va fi vremea de Dragobete?

Temperaturile au atins din nou pragul de 20 de grade Celsius la Constanța, așa că ne-am putut bucura din plin de vremea frumoasă. Meteorologii spun că și în perioada următoare va fi cald, chiar dacă se va mai răci față de zilele trecute. Miercuri, 24 februarie, cerul va fi mai mult noros și este posibil să plouă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 15 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C. Joi, 25 februarie, maximele se vor situa între 6 și 10 grade C, iar minimele între 1 și 4 grade C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat. Și vineri, 26 februarie, vremea va fi frumoasă. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 11 grade C, iar minimele între 4 și 6 grade C.