Cum va fi vremea în următoarele zile

Deşi valorile termice vor creşte uşor în următoarele zile, vremea va continua să fie capricioasă, avertizează meteorologii, astfel că ar trebui să ne așteptăm la ploi. Joi, 19 mai, vremea va fi răcoroasă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare în timpul zilei, când vor fi condiţii pentru averse slabe, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime între 10 şi 13 grade C. Vineri, 20 mai, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar mai noros ziua, când pe arii restrânse vor fi averse slabe însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 23 de grade C, iar cele minime între 11 şi 14 grade C. Sâmbătă, 21 mai, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade C, iar cele minime între 11 şi 15 grade C. Duminică, 22 mai, vremea va fi în general frumoasă şi normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 24 de grade C, iar cele minime între 12 şi 16 grade C.