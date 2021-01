Cumpara alimente de la producatorii care au ISO 22000!

Cu ce tentatii vine iarna la noi!

Preparatele din carne de porc se topesc in gura, cozonacii cu nuca, stafide si rahat sunt grozav de buni, prajiturile cu crema se lipesc de degete si daca stii ca trebuie sa slabesti cateva kilograme. Le vezi, stii ce gust au si nu te poti abtine.

Incerci umila scuza ca o data-n viata este sarbatoare.

Minieclerele, miniamandinele, Alba-ca-Zapada, prajiturile cu caramel sarat asteapta sa fie mancate. Sunt prajituri facute cu unt, cu oua si alte alimente care daca nu sunt proaspete dau nastere unor toxiinfectii grave. Oricum persoanele sensibile se resimt din cauza amestecului acestor ingrediente si nu pot gusta mai mult de doua prajituri.

Figurinele cu ciocolata ne fac si ele cu ochiul. Mos Craciun este atat de dulce, incat iti vine sa il mananci, case din ciocolata, reni din ciocolata reprezinta o incantare pentru ochi si capitulezi in fata lor, de indata ce ii zaresti.

De sezon este si turta dulce care apare azi in fel si fel de combinatii: turta dulce cu scortisoara, cu mar copt, cu bucati de portocala si gem acrisor sau invelita in ciocolata.

Vestea buna este ca nu trebuie sa stai cu zilele inchisa in bucatarie sa prepari sarmalele, cartofii taranesti, curcanul la cuptor, rulada din piept de curcan, ci plasezi comanda, iar in ziua dorita, preparatele iti sunt livrate calde. Tot ce ai de facut este sa asezi masa si decoratiunile, sa pui tacamurile si farfuriile si sa ii inviti pe cei dragi la masa. Aceasta facilitate vine insa cu o mare resposabilitate, de aceea te avertizez sa alegi acei furnizori de servicii care au ISO 22000, adica aplica sisteme de management al sigurantei alimentelor in tot ce fac.

Inainte de a plasa comanda, intreaba deschis daca poseda aceasta certificare, fiindca ea nu este un simplu document, ci s-a eliberat in urma unor verificari atente.

Firmele care poseda iso 22 000 se disting de cele care nu poseda certificarea de management pentru siguranta alimentara prin urmatoarele:

-folosesc numai ingrediente proaspete si atent verificate. La pregatirea felurilor de mancare sau a deserturilor sunt folosite oua aflate in termen de garantie, carne proaspata, careia i s-au facut analizele de laborator, iar procesarea nu pune in pericol sub nicio forma sanatatea consumatorilor. De pilda, puiul la rotisor sau curcanul la cuptor se prepara in ulei proaspat nu in grasime in care s-a mai prajit altceva.

-pregatirea mancarii se face in conditii de maxime de igiena. Totul este atent spalat, bucataresele respecta toate normele privind prevenirea infectarii cu covid. Da, oricat ar fi de greu, trebuie sa stiti ca exista furnizori de mancare in bucatariile carora se lucreaza cu masca de protectie si cu manusi de unica folosinta.

-se respecta gramajul prevazut in retete si in meniu.

-ambalarea si livrarea se fac si ele tinandu-se cont de cele mai inalte standarde igienice.

Toate acestea vin simultan cu certificarea prezentata mai sus si ea garanteaza ca:

-dupa consumarea alimentelor furnizate de detinatorii acestei certificari nu vei face toxiinfectii alimentare.

-nu te vei infecta cu covid, fiindca toata lumea se teme de acest lucru in acest moment.

In cazul in care esti talentata la bucatarie si doresti sa livrezi mancare sau prajituri in acest sezon, fiindca tocmai ti-ai infiintat o firma de profil, cere o oferta de eliberarea a certificarii iso 22000 cat mai repede, fiindca pana la sfarsitul lunii o obtii la jumatate de pret.

Sa stii ca lumea a inceput sa isi dea seama de importanta acestor certificari si se intereseaza din ce in ce mai des de ele.

Oamenii care au calatorit in afara tarii stiu ca sunt la mare cautare si ca ele certifica onestitatea firmei respective in raport cu clientii sai.

In plus, detinerea certificarii respective te ajuta sa te inscrii la numeroase licitatii publice si iti ofera din start sanse mari de castig.

De pilda, la inceputul anului scolar viitor (sa speram ca pandemia se termina si scoala se va desfasura normal) poti deveni furnizorul mai multor scoli in programul:„Cornul si laptele.”

Asta inseamna ca vei avea de lucru tu si angajatii tai si vei fi sigura de un venit mai mult decat multumitor. La fel de important este faptul ca vei fi pe deplin multumita, stiind ca oferi hrana excelenta pentru viitorul tarii, adica pentru copii.

Esti la un click distanta de aceasta realizare, dar te sfatuiesc sa te grabesti din doua motive serioase:

Sa prinzi reducerea de pret. Certificarea iso 22000 iti va aduce garantat venituri uriase, de aceea cere oferta acum, cat este la jumatate de pret! Solicita si consultanta sa combini doua-trei tipuri de certificari importante la pretul uneia. Toate acestea strategii iti sporesc veniturile si se aplica usor. Sa fii servit repede, fiindca urmeaza o perioada aglomerata de solicitari din partea firmelor care livreaza masiv alimente de Craciun si de Revelion.

Sarbatorile se tin lant, iar oamenii sunt dispusi sa investeasca in masa lor imbelsugata, de aceea nu ii dezamagi!

Multe dintre certificarile iso eliberate de Certificareiso.ro ar trebui sa devina obligatorii pentru furnizorii de servicii si de produse.

In opinia mea acestea sunt:

-managementul sigurantei alimentelor

-managementul mediului

-managementul protectiei datelor si asigurarii confidentialitatii

-managemantul asigurarii sanatatii si securitatii.

In ceea ce ma priveste, cumpar mancare de la unitatile care respecta standardele certificarii iso 22 000 si agreez firmele care au in vedere protectia mediului.

Certificarile iso sunt la indemana tuturor antreprenorilor dispusi sa respecte anumite standarde si in acest mod sa se dezvolte permanent si sa se autoperfectioneze.