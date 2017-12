Cumpăra telefoane cu dolari falşi

Un tînăr din Constanţa a postat săptămîna trecută pe o pagină de Internet un anunţ de vînzare a unui telefon, marca Motorola. La scurt timp de la publicarea anunţului acesta a fost contactat, prin intermediul poştei electronice, de un adolescent care s-a oferit să cumpere telefonul cu 200 de dolari. Pe 10 ianuarie, cei doi s-au întîlnit în centrul Constanţei pentru a încheia tranzacţia, iar tînărul care vindea telefonul a primit de la cumpărător două bancnote de o sută de dolari. Fostul proprietar al telefonului Motorola a vrut să schimbe valuta în lei dar operatoarea Casa de schimb a refuzat tranzacţia pe motiv că bancnotele erau false. Tînărul

s-a adresat ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa care au început cercetările pentru identificarea adolescentului. Poliţiştii au reuşit să-l contacteze pe adolescent prin intermediul internetului şi, sub pretextul că vor să-i vîndă un telefon, şi-au dat întîlnire cu el. Adolescentul a fost prins, luni, în flagrant în timp ce i-a oferit unui poliţist sub acoperire două bancnote de o sută de dolari, contrafăcute, în schimbul unui telefon mobil. La percheziţia corporală oamenii legii au mai găsit asupra tînărului alte patru bancnote falsificate. În timpul anchetei, poliţiştii au aflat că posesorul bancnotelor falsificate are 17 ani, este din Rîmnicu Vîlcea şi se numeşte Alexandru Bogdan Drăgan. El le-a declarat ofiţerilor BCCO că ar fi fost racolat la Rîmnicu Vîlcea de doi indivizi, Gheorghe Vărzaru, de 34 ani, şi Nicolae Sergiu Irimescu, de 20 ani, care l-au adus la Constanţa, şi i-au dat 1000 de dolari în bancnote de o sută, pentru a le pune în circulaţie. Irimescu şi Vărzaru au fost reţinuţi, tot luni, şi împreună cu Drăgan sînt cercetaţi pentru punerea în circulaţie de monedă străină falsificată şi pentru înşelăciune. Ancheta este continuată de procurorii DIICOT Constanţa pentru a stabili provenienţa bancnotelor false şi eventuala implicare a altor persoane.