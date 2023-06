Cursuri gratuite despre energie regenerabilă

Agenția Fondului pentru Mediu, Universitatea Ovidius din Constanța, Cosvitec Est și DiFine PR vor organiza cursuri, workshopuri și podcasturi despre energia regenerabilă pentru a determina cât mai mulți dintre cetățeni să adopte obiceiuri noi, sustenabile de consum al energiei. Aceste activități fac parte din proiectul Green Energy for Everyone, finanțat de Innovation Norway și lansat astăzi, 10 mai, în cadrul unei conferințe de presă.

Proiectul Green Energy for Everyone are o valoare de 165.482 de euro, este implementat în perioada aprilie 2023 - martie 2024 și presupune organizarea de cursuri online, workshopuri, podcasturi și a unei campanii media pentru a oferi informații despre sursele de energie regenerabilă și importanta utilizării acestora. Proiectul vizează atât publicul general, cât și reprezentanții instituțiilor de stat, ai companiilor și ONG-urilor interesate de mediu.

Cursurile vor avea loc online, gratuit, în luna septembrie. Cursul va oferi informații despre care sunt alternativele energetice susținute de autoritățile statului, care sunt efectele benefice ale utilizării resurselor de energie verde și care este legislația din UE și din România. Cursul poate fi accesat gratuit de către orice persoană interesată, companii, autorități.

“La nivel global producem o cantitate enormă de energie electrică, în principal din prelucrarea combustibililor fosili și transformarea energiei nucleare. Prin acest proiect, vrem să tragem un semnal de alarmă despre epuizarea acestor resurse naturale și să oferim informații despre posibilitatea de a folosi alte surse de energie: solară, eoliană, hidroelectrică, oceanică, geotermală, biomasă și biocombustibili. Ne dorim ca acest subiect să devină unul comun și pentru oamenii de rând, nu doar o temă pe agenda liderillor de la Bruxelles sau a experților în mediu. Ne dorim ca oameni care nu sunt specialiști în energie să știe ce posibilități financiare și tehnice există pentru a-și crea energia chiar la ei acasă. Este esențial să facem că această discuție să devină una obișnuită mai ales în contextul în care liderii UE și-au propus în mod repetat în ultimii 15 ani să crească nivelul energiei provenite din surse regenerabile, în martie anul acesta Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene propunând că în 2030 aproximativ 42,5% din energia UE să fie regenerabilă”, a declarat Camelia Ionescu, director Cosvitec Est, companie de cercetare & formare profesională și coordonatorul acestui proiect.

Trecerea României la energie verde prin achiziția de panouri solare, pompe de căldură, produse de izolaţie va însemna crearea unei piețe de peste 30 de miliarde de euro până în anul 2040, potrivit unei analize realizate de compania de consultanţă McKinsey & Company România și citate de Agerpres.

ANRE: Aproximativ 100.000 de prosumatori în România până la finalul 2023

“România s-a angajat în Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 să reducă până în 2030 cu 43,9% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de valorile din 2005 și să crească cu 30,7% ponderea globală a energiei regenerabile în consumul de energie.

Sperăm ca proiectul pe care îl lansăm astăzi să susțină măcar în mică parte acest obiectiv ambițios pe care și l-a propus România”, a adăugat Camelia Ionescu.

La conferința de lansare a proiectului “Green Energy for Everyone” au participat Fülöp Lóránd Árpád – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; Andreea Damian – Șef Birou Strategii Programe, Administrația Fondului pentru Mediu; Camelia Ionescu – Director Cosvitec Est și Coordonator al proiectului “Green Energy for Everyone”; Claudiu Butacu – Cofondator al Asociației Solar Decatlon Bucuresti - EFdeN și Iulia Dorobanțu – Arhitect, Climate Pact Ambassador la Comisia Europeană, Fondator Charger.ro.

“Este bine să știm de unde vine energia, cum consumăm, iar cel mai important este să schimbăm abordarea, gândirea. Când vorbim despre sustenabilitate, dezvoltare durabilă, eu mă gândesc în primul rând să nu luăm posibilitatea copiilor, viitorului nostru, să aibă o viață bună. Dacă ne uitam că acum avem din PNRR mai mulți bani decât a avut Romania vreodată, problema se pune dacă avem destui specialiști care să implementeze aceste investiții”, a afirmat Fülöp Lóránd Árpád, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

În România, la începutul acestui an erau 42.000 de prosumatori (persoane fizice și companii care produc energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum), iar la finalul anului ar putea ajunge la 100.000, conform datelor ANRE citate de Fülöp Lóránd Árpád în cadrul conferinței.

“În ultimii ani am format peste 1.000 de tineri profesionisti care să lucreze în domeniul sustenabilității. Obiectivele noastre sunt formarea tinerilor profesioniști, educarea publicului pe mediu, construcții & energie și să proiectăm, implementăm și să executăm soluții sustenabile”, a spus Claudiu Butacu, Cofondator al Asociației Solar Decatlon Bucuresti - EFdeN.

El a adaugăt ca în prezent foarte mulți dintre cei care își doresc să devină prosumatori fac foarte multe abateri de la modul în care se montează corect panourile fotovoltaice.

“România are unul dintre cele mai mari potențiale pentru energie solară din Europa, cu o medie anuală de 1.600 de ore de soare și o putere instalată de aproximativ 1 GW, potrivit unor studii recente. În plus, guvernul român a adoptat recent măsuri fiscale și de sprijinire a dezvoltării energiei solare, precum introducerea sistemului de certificate verzi. În ceea ce privește energia eoliană, România deține o poziție puternică în industria eoliană europeană, cu o putere instalată de peste trei GW. De asemenea, România are încă un potențial semnificativ neexploatat pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore în Marea Neagră. Energia hidro reprezintă o sursă importantă de energie regenerabilă în România, cu o capacitate instalată de aproximativ 6 GW. Biomasa reprezintă, de asemenea, o altă resursă importantă pentru producerea de energie regenerabilă în România. Aceasta poate fi utilizată în diferite forme, cum ar fi biocombustibili solizi, lichizi sau gazoși, pentru a produce căldură și energie electrică”, a declarat Andreea Damian, Șef Birou Strategii Programe, Administrația Fondului pentru Mediu.

“Vrem să facem mai tangibilă această industrie, să nu rămână doar către oamenii tehnici. Astfel, ne-am propus ca prin Charger.ro să integrăm soluții și servicii pentru industria energiei verzi: de la stații de încărcare pentru mașini electrice și plug-in hybrid, la sisteme fotovoltaice și soluții pentru Smart City, printre care stații de încărcare pentru trotinete și biciclete electrice, mobilier și iluminat urban inteligent, soluții de gestionare de deșeurilor, senzori de calitate a aerului, soluții eoliene”, aafirmat Iulia Dorobanțu – Arhitect, Climate Pact Ambassador la Comisia Europeană, Fondator Charger.ro.

Ce spun românii despre energia regenerabilă

Aproximativ 90% dintre români ar vrea panouri solare pe clădiri, 89% un parc solar, iar 82% un parc eolian terestru construit în proximitatea zonelor în care locuiesc, conform unui sondaj YouGov derulat în 2021 în zece țări europene (România, Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Polonia, Italia, Cehia, Grecia, Bulgaria) și publicat de European Climate Foundation.

De asemenea, 85% dintre respondenți au declarat că s-ar înscrie într-o cooperativă de energie dacă aceasta ar fi înființată în localitatea lor – România a înregistrat cel mai mare procent la aceasta întrebare dintre cele zece țări chestionate.

Totodată, 87% dintre intervievați au spus că sunt preocupați de schimbările climatice, iar 75% au considerat că trecerea la energie solară și eoliană ar fi o solutie esențială în combaterea acestora, conform sondajului.