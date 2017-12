Cursuri yoga la 23 August

Comuna constănţeană 23 August s-a transformat zilele acestea într-un “gar”, ceea ce în limba tibetană înseamnă loc care oferă posibilitatea învăţării şi colaborării în scopul îmbogăţirii spirituale comune, făcînd parte dintr-o “mandala”, adică reţea care acoperă diferitele ţări unde există practicanţi ai doctrinei Dzogchen. Aparent o comună ca mai toate celelalte de pe litoral, 23 August pare că este încărcat cu o energie pozitivă, fapt ce a dus la înfiinţarea, în noiembrie 2006, a Asociaţiei Comunitare a Culturii Dzogchen. Deşi numără doar doi membri în Constanţa, această cultură de origine tibetană este bine cunoscută în ţară şi peste hotare. De aceea, în perioada 14-22 iulie, în comuna 23 August are loc o întrunire a tuturor adepţilor acestei culturi, reunind peste 500 de participanţi, majoritatea din sud-estul Europei. Participanţii nu au găsit niciun templu sau vreo clădire fastuoasă, ci doar două corturi amenajate pentru cursurile predate de către Marele Maestru, Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, considerat iniaţiatorul acestei culturi. “Am cumpărat un teren de 4,5 hectare. Aici vom construi un centru multicultural şi o casă pentru mine şi soţia mea. Marele Maestru ne-a cerut să alegem un loc pe litoralul Mării Negre şi noi am trimis mai multe poze, iar el, după ce a văzut cum arată, a decis că cel mai bun loc este acesta din 23 August. Se va numi Marigar Est. Marigar înseamnă loc de întîlnire şi va fi locul unde se vor reuni practicanţii din sud-estul Europei”, a spus Atilla Frugyk, cel care a înfiinţat filiala din 23 August. Deşi iniţial foarte mulţi dintre localnicii din 23 August au confundat această manifestare cu Marea Spirală de la Costineşti, în scurt timp au înţeles că întrunirea de la marginea localităţii are un caracter paşnic.

23 August a devenit Marigar Est

Învăţăturile Dzogchen sînt cunoscute sub numele de Ati yoga sau yoga Primordială. Practicanţii susţin că există trei căi pentru a putea intra în starea de cunoaştere, scopul fiecărui adept. Acestea sînt calea renunţării, care corespunde cultului Sutra, calea tranformării, care este asimilată de Tantra şi calea auto-eliberării, însuşită de Dzogchen. Această cultură mai este cunoscută şi sub numele de “învăţătura despre starea minţii lui Samantabhara”. Practicanţii spun că se poate ajunge la auto-cunoaştere doar prin ritualuri de iniţiere, care iau ca punct de plecare mintea. Mai mult decît atît, aceştia spun că Dzogchen nu este o religie, deoarece nu cere nimănui să creadă în ceva. La 23 August au fost amplasate două corturi, unul destinat servirii mesei şi celălalt meditaţiilor ţinute de cel pe care practicanţii îl numesc Marele Maestru. În cortul pentru cursuri nu se intră decît în picioarele goale, toţi stînd aşezaţi în genunchi, ascultîndu-l pe Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche. Nu pot sta aşezaţi decît astfel, deoarece dacă i-ar arăta tălpile maestrului, acesta ar crede că nu este respectat. Pe lîngă flori şi o pictură cu simboluri tibetane, în cort se află şi un cristal. Acesta a fost ales drept simbol, deoarece înseamnă puritate, perfecţiune. Toţi cei care au venit în România pentru această întrunire se arată încîntaţi de întîlnirea cu maestrul. “Este minunat aici şi mă bucur enorm că o să îl întîlnesc pe Maestru. Am venit special pentru a-l vedea şi asculta. Aceste meditaţii mă ajută să mă schimb, să înţeleg că destinul îmi aparţine, că pot să îl ţin în mîinile mele, să deţin controlul asupra mea”, aspus Mariza Stepanzk, o jurnalistă din Ucraina. Timp de nouă zile, practicanţii vor face naveta între Marigar Est, situat în 23 August şi staţiunile turistice de pe litoral, unde au fost cazaţi. Pe lîngă cei care fac parte din această organizaţie, oricine vrea să asiste la cursuri are această posibilitate.