CVM Tomis a cîştigat lejer meciul cu Phoenix Şimleul Silvaniei

Conform aşteptărilor, Club Volei Municiapl Tomis Constanţa s-a impus fără probleme în restanţa cu nou promovata Phoenix Şimleul Silvaniei, disputată vineri seară în Sala Sporturilor din Constanţa. După 56 de minute de joc efectiv, campionii s-au impus cu 3-0, pe seturi 25-11, 25-16, 25-15. Constănţenii nu au acuzat oboseala meciului de miercuri, cu Hypo Tirol Innsbruck, cîştigat cu 3-1 în optimile Cupei CEV, şi par în revenire de formă după lunga pauză competiţională, de circa cinci săptămîni. Antrenorul Stelio De Rocco a utilizat toţi cei 12 jucători trecuţi pe foaia de arbitraj, cei rămaşi în tribună fiind Mihăilă, Erkan şi Semih. Canadianul a trimis în teren următorul sextet de start: Toronyai - Daivison, Hein, Ivkovic, Meyer, Ashlei şi libero Tănăsescu. Voinea a început în teren setul secund, în locul lui Ashlei, Began şi May au intrat pe parcurs, în locul lui Hein şi Ivkovic, iar în debutul ultimului set au fost introduşi Ilieş şi Yankov, în locul lui Toronyai şi Daivison. Ultimul a revenit pentru ultimele mingi pe postul de... extremă, înlocuindu-l pe Meyer. Toate aceste schimbări nu au coborît nivelul calitativ al jocului, dar asta şi pe fondul unei replici foarte slabe a echipei oaspete, la care joacă experimentaţii Mircea Abraham şi Nae Munteanu plus campionii de beach-volley Mascovits şi Holhoş. „Mă bucură evoluţia de astăzi, pentru că le-am cerut jucătorilor să menţinem pe tot parcursul meciului un nivel înalt de concentrare. A fost o excelentă pregătire a returului de la Innsbruck, mai ales că nu jucasem de atîta vreme”, consideră De Rocco. „Am tratat cu multă seriozitate meciul cu Phoenix şi asta s-a văzut, şi în teren, şi pe tabela de scor”, a declarat Ilieş, completat de Ashlei: „Am reuşit un rezultat bun după o evoluţie excelentă a tuturor jucătorilor. Toţi am arătat că sîntem pregătiţi pentru Innsbruck!” Constănţenii vor definitiva pregătirea returului cu Tirol luni, plecarea spre Austria fiind prevăzută pentru marţi dimineaţă.

La sfîrşitul acestei săptămîni este programată etapa a 10-a în Divizia A1 la volei masculin, după următorul program: Steaua Bucureşti - U. Cluj; Constam Buzău - Remat Zalău; VCM Rm. Sărat - Explorări Baia Mare; Dinamo Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei. Partidele Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa 1-3 şi LAPI Dej - VCM Piatra Neamţ 1-3 s-au jucat în devans.

Joi seară, în ultimele două meciuri din manşa tur a optimilor de finală din Cupa CEV: Istanbul Belediyespor (Turcia) - Roma Volley (Italia) 0-3 (16-25, 18-25, 15-25); Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) - Kometa Kaposvar (Ungaria) 3-0 (25-18, 27-25, 25-23).

Clasament

1. CVM TOMIS 10 10 0 30: 5 20

2. VCM Piatra Neamţ 9 8 1 26: 7 17

3. Explorări Baia Mare 8 7 1 21: 9 15

4. Unirea Dej 10 5 5 22:19 15

5. Steaua Bucureşti 8 6 2 21:10 14

6. Dinamo Bucureşti 9 5 4 18:17 14

7. Remat Zalău 8 4 4 14:17 12

8. U. Cluj 9 3 6 13:22 12

9. Constam Buzău 9 2 7 15:21 11

10. VCM Rm. Sărat 9 2 7 12:23 11

11. Şimleul Silvaniei 9 2 7 9:23 11

12. LAPI Dej 10 0 10 2:30 10